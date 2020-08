24 hores en pijama

La top model Kate Moss asseguda al front row d’una desfilada de Dior a París. La cantant Billie Eilish assistint a una gala al Museu d’Art Contemporani de Los Angeles. L’actriu Elle Fanning passejant somrient pels carrers de Nova York. Potser costa de creure, però aquestes tres celebritats van escollir vestir-se amb un pijama de seda per a una sortida pública. La primera el va combinar amb unes sandàlies daurades de taló, un clutch i un abric llarg caigut sobre les espatlles. La segona, amb un collar enorme, unes ulleres de sol quadrades i unes plataformes. La tercera, amb una bossa de mà de pell blanca i unes vambes a joc. Tres estils ben diferents que mostren el potencial del pijama, el de camisa amb botons i pantaló fins al turmell. I tant se val que sigui llis o estampat, de tall clàssic o amb tocs d’autor. El pijama ja fa temps que ha sortit de casa per trepitjar carrer i marcar terreny sense complexos.

315x388 Billie Eilish és una de les famoses que aposta pel 'look' de pijama / AFP Billie Eilish és una de les famoses que aposta pel 'look' de pijama / AFP

Uns pijames de seda estampats, d’estil oriental i ribetejats amb plomes de marabú, van ser un dels looks més comentats de la desfilada de primavera-estiu 2017 de Prada. Allà es va oficialitzar aquest idil·li entre el pijama i el carrer, una descontextualització que no ha deixat de reinventar-se des de fa dècades (des de principis dels 90 el duet Dolce&Gabbana ha pujat recurrentment estilosos pijames de seda a la passarel·la). I per què s’han popularitzat? Hi han ajudat les xarxes socials, alimentant-se tant de les propostes de les grans firmes de moda com de les rèpliques low cost que han ofert els gegants de la confecció. ¿No et pots comprar un exclusiu pijama de seda de Gucci amb aplicacions florals i brillants de Swarovski com la jove i premiada cantant del cabells verds? ¿Ni el de Louis Vuitton que llueix encantada la influencer Chiara Ferragni? Cap problema, a Oysho, a Intimissimi o a H&M sempre hi trobaràs una opció al teu gust apta per a la teva butxaca. I entre tots dos extrems també han aparegut -i s’han consolidat- marques d’autor que han fet del pijama el seu pal de paller. La raó salta a la vista: és una peça còmoda, fresca, versàtil i afavoridora. I encara més en temps de postconfinament, quan firmes especialitzades com Olivia von Halle i Sleeper han vist com s’han disparat les vendes dels seus pijames de seda.

Una pinzellada d'història

Ha plogut molt des dels pyjama beach que algunes dones portaven als anys 20 per anar a la platja i que van acompanyar l’arribada d’una moda més pràctica i relaxada que es va imposar a la dictadura de la cotilla. I en gran part gràcies a la influència i perseverança de dissenyadores com Coco Chanel, pionera en fer servir pijames masculins, tant de seda com de vellut. Aquesta primera descontextualització del pijama -tot i ser efímera- també va ser entesa com una mostra d’empoderament femení. El mateix que representaven en pantalla actrius com Marlene Dietrich, Claudette Colbert o Katharine Hepburn, que destil·laven caràcter amb els seus pijames de seda. Elles ja no necessitaven enfundar-se en les sensuals camisoles de setí que havien fet de Jean Harlow tot una sex symbol als anys 30 o en els conjunts baby doll que dues dècades més tard va popularitzar Carroll Baker. Ara bé, el pijama de tall masculí també va convertir-se en una peça amb certa càrrega eròtica quan Brigitte Bardot i Sophia Loren van protagonitzar escenes vestides únicament amb una camisa de seda cordada. I amb tots aquests ingredients només era qüestió de temps de tornar a repensar el pijama.

El furor de l''sleepwear'

No hi ha millor llengua que l’anglès per sintetitzar conceptes, per això funciona tan bé en un entorn tan volàtil com la moda, que en aquests darrers anys ha viscut el boom de l’ sleepwear, és a dir, la roba pensada per anar a dormir que ha acabat fent el salt al carrer. Una de les precursores n’ha estat la dissenyadora britànica Olivia von Halle, que després de treballar com a coolhunter per a firmes com Gucci i Louis Vuitton va fundar el 2011 a Londres la marca que porta el seu nom, tot un referent en pijames de seda de luxe. Rihanna, Jennifer Lopez i Cara Delevingne són algunes de les insignes clientes d’una firma que va inspirar-se en l’estil més relaxat i chic de Coco Chanel per reinventar el pijama actual i, de retruc, la roba d’anar per casa, des de bates fins a xandalls. Sempre amb molt de glamur, això sí.

Una altra marca que ha ajudat a consolidar aquesta tendència és Sleeper, fundada el 2014 per dues editores de moda, la ucraïnesa Kate Zubarieva i la russa Asya Varetsa. Elles també van començar apostant per pijames de seda, que per la seva qualitat i patronatge es poden dur com a roba de carrer, per a unes vacances informals, per assistir a una festa inesperada o, senzillament, per anar a dormir. Tot i que un dels dissenys estrella de Sleeper són els pijames amb aplicacions de plomes (en la línia dels de Prada), també han obert el seu ventall d’opcions, creant edicions limitades amb espectaculars brodats artesanals i, més recentment, una línia per a núvies i convidades que ha convertit les típiques camisoles d’anar a dormir -com les que lluïen les germanes Lisbon a la pel·lícula Les verges suïcides- en eteris vestits d’estiu amb un aire retroromàntic.

De cotó i ben estampats

315x388 L'especialitat de Wafflie són els pijames de cotó orgànic / WAFFLIE L'especialitat de Wafflie són els pijames de cotó orgànic / WAFFLIE

La moda dels pijames per fer servir dia i nit també ha arribat a l’estat espanyol de la mà de Wafflie, un projecte que ha tingut molt enfeinats la socialité, exmodel i estilista Naty Abascal i Pablo Galán, mà dreta de Jorge Vázquez, uns dels modistos preferits de les madrilenyes. Aquest duet han tirat d’agenda per promocionar els seus pijames de cotó orgànic, que destaquen per uns estampats coloristes que abracen des dels rocambolescos Paisley fins als tribals ikat. Un festival de colors que ja ha seduït celebritats espanyoles com la top model Nieves Álvarez, l’actriu Paula Echevarría i l’aristòcrata Tamara Falcó. Però Wafflie també és cosa d’homes, ja que tots els dissenys estan pensats en clau unisex, i s’ofereixen en patronatge masculí i femení. I a pesar de les celebritats que els llueixen per les xarxes socials, poques ho fan amb tant d’estil com la mateixa Naty Abascal, que va ser musa d’Oscar de la Renta i Valentino i fins i tot va col·laborar amb Andy Warhol i Salvador Dalí. Per cert, el geni de Figueres també era un gran amant dels pijames de seda, que feia servir habitualment per estar per casa. Ara bé, el que no se li va acudir mai a una ànima tan transgressora i excèntrica com la seva va ser treure’ls a passejar pel carrer. I això que el surrealisme era ell...