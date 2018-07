Així pots ajudar el planeta durant l’estiu

En el moment de començar a escriure aquest article, l’organització 4Ocean, una de les entitats mundials més implicades en la recollida de brutícia del fons marí, havia recollit més de 450.000 quilos de plàstic en diferents oceans del planeta en només dos anys, el temps que fa que van començar a treballar per netejar el mar.

Segons les últimes xifres de Greenpeace, cada any llencem 12,7 milions de tones de plàstic al mar. Perquè ens en fem una idea millor, la imatge seria la següent. Imagineu la bonica platja de Cadaqués. Aquella aigua mediterrània i cristal·lina on pots veure’t els peus damunt les pedres grises, on quan aixeques el cap pots veure les mallorquines flotant a la llunyania. Ara imaginem que durant un any, durant cada minut d’aquest any, un camió gegantí ve carregat fins dalt de tot i llença tota la seva càrrega, plena de plàstic, a la platja de Cadaqués. A dins de l’aigua. Cada minut del dia durant un any sencer. Sense parar ni per ponts, ni caps de setmana, ni vacances. Això són 526.000 camionades de brossa al mar: 12,7 milions de tones de plàstic al mar.

A aquest ritme hem aconseguit que l’illa de plàstic de porqueria que ja fa anys que es veu des de l’espai ara mateix ja faci tres vegades la mida de França. Tres vegades França és seixanta vegades la superfície de Catalunya.

La setmana passada, amb motiu del Dia Mundial dels Oceans, WWF (Fons Mundial per a la Natura), l’ONG independent més gran del món de protecció de la natura, va publicar un article en què es confirma que Europa només recicla 9 dels 27 milions de tones de residus de plàstic que es produeixen cada any i que Espanya és el segon país del món, només per darrere de Turquia, que més residus de plàstic llença al Mediterrani. Al Mediterrani del qual tan orgullosos estem. A més, l’increment dels microplàstics a les nostres aigües és d’un 40% cada any a causa del turisme.

La mateixa ONG també ha revelat que “ni l’oceà més remot del planeta està lliure de l’impacte perjudicial de l’ésser humà”, ja que les mostres recollides tant en aigua com en neu durant una expedició recent a l’Antàrtida demostraven la presència de microplàstics.

I malgrat la brutalitat de les xifres, sembla que fins que la porqueria no arribi a les nostres platges, als nostres peus, encara no serà prou greu perquè tots i cadascun de nosaltres ens hi impliquem. Bé, doncs la porqueria ja fa temps que ens ha tocat els peus i en només 48 hores milers de voluntaris de l’organització 4Ocean han recollit 7.789kg de brutícia al fons marí. I tu? Com has ajudat el planeta en les últimes 48 hores?

Et donem algunes idees per fer-ho.

A part dels rituals quotidians als quals ja fa anys que hauríem d’estar acostumats (no s’hi val dir que el contenidor de reciclatge és massa lluny), hi ha moltes altres accions que podem fer per ajudar el planeta. N’hem seleccionat tres de casa nostra en què podeu col·laborar aquest estiu.

YOTUBA BARCELONA

El Francisco Fraile va treballar durant molts anys als punts de conscienciació del medi ambient de les platges de la Barceloneta. Allà es va adonar de la riquesa que encara hi ha al fons marí. I així va ser com, el 2015, va néixer Yotuba Barcelona, una plataforma per netejar les aigües de Barcelona, des de la platja de Sant Sebastià fins a la de Llevant. Cada mes, tripulants de pàdel surf, apneistes que baixen fins al fons marí i corredors que van per la sorra i els espigons fan una competició en grups (a cada grup hi ha integrants de les tres disciplines) en què l’equip guanyador és qui aconsegueix recollir la màxima quantitat de porqueria possible. És una activitat oberta a tothom.

Els trobareu al carrer de la Blanqueria, 10, a la Barceloneta.

SURFHOUSE

L’Àlex va començar el projecte de Surfhouse per amor al mar i al surf, i la proposta gastronòmica del restaurant sempre va dirigida cap aquí. “Precisament perquè estic molt en contacte amb el mar m’adono de tot el que està passant, de la quantitat increïble de porqueria que hi ha a les nostres aigües”. Dimecres passat van fer la primera gran recollida de brossa, amb 78 quilos, que ha servit de punt de partida i repte per a la que tornaran a fer al setembre a la platja de la Barceloneta. Però si voleu ajudar, al SurfHouse ho podeu fer cada dia. Allà us donaran uns guants i una bossa de 30 litres perquè us pugueu tirar a l’aigua. I a més, recollir brossa tindrà un premi extra, perquè per cada bossa us donaran un suc de fruites. “El que més em sorprèn és que, tot i que ho denunciem molt, la gent encara no és conscient de la gravetat. Ara bé, els que venen sempre són gent molt jove, nens de catorze o quinze anys que tenen contacte amb el mar i que estan molt més conscienciats, cosa que m’alegra profundament”. Els trobareu al carrer Almirall Aixada, 22, de Barcelona.

540x306 El bosc de les Estunes, a Porqueres / DAVID BORRAT El bosc de les Estunes, a Porqueres / DAVID BORRAT

SÈLVANS

L’Associació Sèlvans, a Girona, va néixer fa 10 anys com a grup de persones que, sense ànim de lucre, treballen amb la missió de conservar el patrimoni forestal més singular i de més valor natural, el que podríem considerar el nucli antic dels boscos. A Catalunya volen que arribi a ocupar un mínim d’un 5% de la superfície forestal, i per aconseguir-ho, apliquen mecanismes d’implicació de la societat i donan suport a la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos, inclosos els relacionats amb la salut i el benestar de les persones. Des de Sèlvans han elaborat un codi de conducta que recomanen al món rural, especialment als boscos madurs i vells que són “temples forestals de biodiversitat”. Aquest n’és el resum:

· Cal respectar la flora i la fauna silvestre. No pugeu als arbres grans i vells, i aneu amb cura de no malmetre’n l’escorça i les arrels. No recol·lecteu plantes ni tampoc animals, només feu-ne fotografies.

· Destorbar les cavitats i cavorques dels troncs, soques i rabasses pot ser molt perjudicial, ja que s’hi poden estar refugiant ocells, ratpenats, etc.

· Si trobeu portes, barris o cadenes, deixeu-les tancades, tal com les heu trobat. No molesteu el bestiar domèstic i respecteu els conreus i la maquinària que hi trobeu.

· Manteniu-vos als camins indicats. Tingueu els vostres animals domèstics controlats i procureu no fer cap soroll innecessari.

Trobareu l’Associació Sèlvans a la pujada de Sant Martí, 4-5 de Girona.