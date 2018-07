"En un món empresarial d’homes, l’Anna i l’Helena s’han potenciat mútuament"

El diccionari defineix la paraula sororitat com el lligam estret entre dones basat en el fet de compartir experiències, interessos i preocupacions. Fora del diccionari, la sororitat és ser sòcia del Círculo Ecuestre, jove i inquieta, i tenir la sort de trobar-t’hi una altra dona exactament igual que tu. Això és exactament el que va passar quan l’economista Anna Gener va conèixer l’empresària Helena Torras.

Les dues dones es van llegir mútuament en dues entrevistes a la revista per a socis del Círculo i van contactar per dinar. “El Círculo és un entorn molt masculinitzat, amb una edat superior a la nostra, així que l’Helena i jo de seguida ens vam identificar i vam fer pinya”, recorda l’Anna.

Ara totes dues formen part de la junta directiva, on comparteixen “la mateixa visió sobre la necessitat de modernitzar l’entitat”. “Quan ens vam conèixer feia poc que havíem sigut mares i estàvem bolcades en la criança dels fills, però teníem clar que volíem continuar desenvolupant plenament la nostra carrera professional i volíem deixar un impacte positiu en la nostra societat”. En concret, volien contribuir a “modernitzar i feminitzar el món empresarial i econòmic”. “El món ha d’estar dirigit per homes i dones, amb un lideratge compartit”, afirma l’Anna, una inquietud que les ha portat a ser les vicepresidentes de l’associació creada recentment 50 a 50.

Juntes van configurar també un grup de dones de diferents àmbits professionals “amb l’objectiu d’ajudar-nos a assolir els nostres somnis i objectius”. És el One Dream Club. Si una dona volia escriure un llibre però no coneixia el funcionament del món editorial, les altres l’ajudaven. “Ens reunim periòdicament i és interessant veure com, al llarg dels anys, hem anat reconfigurant els nostres objectius vitals. Confesso que la del llibre era jo”, diu rient l’Anna.

Així mateix, l’Helena la va introduir a l’ecosistema digital i tecnològic de Barcelona i des d’aleshores és sòcia de BCN Tech City. Al seu torn, ella va introduir l’Helena a l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona: totes dues en són conselleres. “D’alguna manera soc la persona que soc gràcies a la seva influència, el seu consell i sobretot el seu afecte. I m’agradaria pensar que a ella li passa una cosa semblant”, reflexiona l’Anna. “Amb l’Helena he compartit pors, il·lusions, somnis… Ens hem permès mostrar-nos vulnerables i ens hem encoratjat a ser valentes. És una relació molt intensa i gairebé hiperactiva, un intercanvi d’energia espectacular”. Sororitat!