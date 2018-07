Gaudeix viatjant 'slow'

Potser és la primera vegada que llegeixes 'slow travel'. La traducció literal –viatge lent– dona moltes pistes del que es tracta: viatjar sense presses i tot el que això comporta. Gaudir viatjant, submergir-te en la destinació i oblidar-te d’horaris accelerats per visitar el que se suposa imprescindible. Als 'slow travelers' no els interessa tant acumular llocs i fotos, prefereixen asseure's en una terrassa i observar, tenir temps per parlar amb gent del país, conèixer tradicions, descobrir racons inesperats, perdre’s pels carrers i viure experiències. Una tendència que guanya adeptes.

Noves maneres de viatjar

Passar del consum desenfrenat d’experiències i visites turístiques a un plaer més pausat i implicat amb el coneixement real de les destinacions, escapant d’aglomeracions i presses, no és un invent recent. Segons Pablo Díaz Luque, professor dels estudis d’economia i empresa de la UOC, especialitzat en turisme, els primers turistes o aventurers es trobaven uns transports més lents i una oferta escassa i menys professional però més vinculada al territori. És amb la Revolució Industrial, el turisme de masses i el creixement dels serveis, i el turisme en particular, que l’oferta creix i el seu consum es torna més estressant: “Passem a consumir turisme de manera accelerada i repetitiva sense parar per gaudir aspectes del viatge que necessiten temps, vivència i gaudi”. El professor diferencia la cerca d’autenticitat, que pot ser compulsiva i mostra el consum d’experiències a les xarxes socials fins i tot com un valor d’estatus, i la vivència tranquil·la.

540x306 Gaudint de les vivències tranquil·les / GETTY Gaudint de les vivències tranquil·les / GETTY

Canvi de xip

El viatge que la Celia López (40) i l’Enric Vilagrosa (42) van fer a l’Índia, ara fa 10 anys, els va despertar el cuquet de viatjar, fins al punt que ara aprofiten qualsevol excusa, a més de l’estiu, per marxar. Abans ja havien estat en diversos països d’Europa i Sud-amèrica –viatgen junts des del 2002–, però reconeixen que descobrir una cultura tan diferent, anant pel seu compte, suposa un canvi important en la seva vida. Acumulen més de vuitanta països visitats dels cinc continents, i han fet la volta al món en 200 dies. La Celia fa xerrades sobre viatges, participa en taules rodones i congressos de temàtica viatgera, ha col·laborat amb programes de ràdio i televisió i els dos són coautors del blog de viatges Quaderns de Bitàcola. “La meva filosofia del viatge és viure experiències, més que només visitar llocs”, assegura ella, que afegeix: “La finalitat de fer la volta al món és anar més enllà de les vacances convencionals, conèixer destinacions més a fons i viatjar de manera més relaxada. Tot i la idea inicial comencem amb la ruta molt programada i després d’unes setmanes tan planificades sentim que no podem seguir així i que hem de canviar el ritme de viatge, sobretot perquè vas perdent la capacitat de sorpresa si només acumules estímuls. Aquí ens convertim en ‘slow travelers’, preferim improvisar a mesura que viatgem, quedar-nos als llocs que més ens agraden… Això és l’ideal, però cal temps”. Reconeix que des de llavors viatgen d’una altra manera i fan més el que els ve de gust, en comptes de veure els 'top ten', per això també repeteixen destinacions, per gaudir-ne tranquil·lament. Ara tenen una filla i viatgen en família: “Ens agrada tenir flexibilitat per poder improvisar i no anar amb els dies justos. Canviem de plans sense problemes i sobretot ens adaptem a les necessitats de la petita”, diu l’Enric. Els agrada tenir contacte amb la gent local per conèixer i entendre millor el país, allotjar-se en cases particulars o fer ‘couchsurfing’, moure’s en transport local si no són distàncies gaire llargues i descobrir la gastronomia local: “Perdre’t pels mercats locals és la millor manera per saber el que mengen, trobes menús i plats típics, veus com respira la ciutat”.

540x306 Desaccelerar el ritme del viatge és 'slow' / GETTY Desaccelerar el ritme del viatge és 'slow' / GETTY

Experiències inspiradores

Fa cinc anys que existeix Barcelona Slow Travel, una plataforma que dissenya, opera i ofereix experiències autèntiques, immersives i sostenibles a Barcelona i rodalies. “El nostre objectiu és mostrar la nostra cultura a través de diferents experiències: classes de cuina, 'tours' gastronòmics a la ciutat i 'tours' rurals per descobrir pagesos i artesans de la zona i conèixer els productes de la terra, 'tours' de cellers o excursions a la muntanya. Tot això preservant el medi ambient, promovent l’economia local i conservant la cultura i les tradicions locals”, explica la cofundadora de la plataforma Cristina Gil. Els seus clients són majoritàriament estrangers –sobretot americans, australians, asiàtics i europeus–, d’entre 25 i 65 anys, que volen sortir del circuit turístic per sentir-se com un local, fer el que fan els locals i anar als llocs on ells van, amb experiències autèntiques i úniques, adaptades a les seves necessitats. La idea sorgeix fruit d’una any sabàtic de la Cristina Gil i el Guillaume Jaques viatjant per l'Àsia: “Va ser una experiència inspiradora. Al principi anàvem amb la guia i intentàvem veure tot el que s’havia de veure, però així fèiem el mateix circuit turístic que tothom i no aprofundíem en la cultura local. Llavors vam decidir deixar les guies, anar en transport públic o llogar bicis per desplaçar-nos i improvisar, parlar amb la gent local i anar on els turistes no van. Així vam començar a tenir experiències autèntiques i úniques que han sigut els veritables records que conservem”, reconeix el Guillaume, cofundador de Barcelona Slow Travel.

540x306 Fent una ruta en bici pel Penedès / BARCELONA SLOW TRAVEL Fent una ruta en bici pel Penedès / BARCELONA SLOW TRAVEL

Valor afegit

A la llibreria Altaïr de Barcelona, la més gran d’Europa especialitzada en viatges, no tenen un apartat específic dedicat a l''slow travel', ja que tota la llibreria respon a aquesta manera d’entendre els viatges. La seva agència de viatges té la modalitat “viatges amb expert”, en què conceben l’experiència per aconseguir una immersió de 360º a la destinació. El seu director, Alfons Lavado, explica que es tracta d’una vivència: “T’acompanya un guia nadiu o algú d’aquí que viu al país per aprofundir més sobre la zona i tenir un contacte més directe amb la gent local”. Són viatgers que van més enllà del consum de serveis –transport i hotel– i volen aprofitar l’experiència per adquirir coneixements que no tenien abans. Així els viatges tenen un valor afegit.

Ciutats lentes Existeix el moviment 'cittaslow' –ciutats lentes–, que neix a Itàlia el 1999 seguint l’estela de la filosofia ‘slow food’. El contrapunt al ‘fast food’ que aposta pel menjar tradicional i local s’estén a una forma de vida que convida al bon viure, allunyant-nos de l’acceleració urbana. El 2003 Palafrugell s’interessa per la iniciativa internacional que actualment compta amb més de 230 ciutats de 30 països, entre elles Begur, Pals i Begues a Catalunya. ‘Cittaslow’ no és una marca ni un segell de qualitat, sinó que es tracta d’un moviment per la qualitat de vida que transmet una filosofia respectuosa amb les tradicions sense negar el progrés. Són municipis singulars que tenen algun tret diferencial que compleixen una sèrie de paràmetres turístics, urbanístics o de polítiques mediambientals, temes molt transversals que abasten tota la gestió del municipi. Des del 2008 també formen part de la xarxa a l’estat espanyol Lekeitio i Balmaseda, al País Basc, i posteriorment s’hi han adherit Morella, Mungia i Rubielos de Mora. Aquest juny s’hi han afegit Bubión, de l’Alpujarra Granadina, i La Orotava, de Tenerife. 540x306 Pals és 'cittaslow' / CITTASLOW Pals és 'cittaslow' / CITTASLOW

Estades autèntiques Internet permet accedir a un tipus d’estades força econòmiques que posen el focus en l’experiència per conèixer de primera mà altres cultures i tenir l’oportunitat d’enriquir-te personalment: Couchsurfing

Comunitat virtual amb més de 14 milions de persones en 200.000 ciutats en què pots allotjar-te de manera gratuïta al sofà dels ‘couchsurfers’, que a més d’un lloc on dormir poden acompanyar-te a descobrir la seva ciutat. Culture Go Go

La 'start-up' que connecta famílies o particulars que ofereixen allotjament i menjar a viatgers nadius anglesos que s’instal·len a casa. Un intercanvi cultural enriquidor en el qual només pagues una quota per utilitzar la plataforma. Homestay

Allotjaments en famílies a 160 països. A més de l’espai compartit per allotjar-te tens amfitrions que t’acompanyen a viure i gaudir de la ciutat com si fossis un local. WWOOF

La World Wide Opportunities on Organic Farms neix als anys 70 a Anglaterra gràcies als voluntaris que volen ajudar grangers i productors ecològics a canvi d’aprendre l’ofici, allotjament i manutenció. 540x306 Una de les granges de la plataforma WWOOF / WWOOF Una de les granges de la plataforma WWOOF / WWOOF