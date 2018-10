Isabel Gemio publica un llibre sobre la malaltia del seu fill

Després d’anys de mantenir la història en segon pla, Isabel Gemio ha decidit publicar un llibre en què explica en primera persona la vida del seu fill Gustavo i la seva lluita contra la distròfia muscular. En el llibre ‘Mi hijo, mi maestro’ (La Esfera de los Libros) l’autora assegura que el seu fill ha sigut el seu mestre: "El buda que cada dia em demostra el significat del present, la veritable dimensió de les coses que importen i de l’amor".

Al llarg de les pàgines del llibre Gemio recorda el moment en què li van diagnosticar la malaltia al Gustavo, "una de les més cruels que existeixen", així com tot el procés que ha seguit per intentar oferir-li la millor vida possible, mantenint sempre la privacitat davant dels mitjans de comunicació. De fet, des del 2008 la presentadora ha creat la seva pròpia fundació amb l’objectiu de contribuir a accelerar la investigació de les distròfies musculars.