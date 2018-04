Meghan i Enric no volen regals (ni polítics)

El príncep Enric i la seva promesa, Meghan Markle, han demanat donatius per a diverses organitzacions benèfiques en lloc de regals per al seu casament, que tindrà lloc el 19 de maig, ha informat un portaveu del Palau de Kensington, palau on instal·laran la seva residència. Entre els àmbits d'actuació de les diferents ONG escollides hi ha "esports per al canvi social, l'empoderament de les dones, la conservació del medi ambient, el VIH i les forces armades", afegeix la nota.

En concret, les set organitzacions escollides pel fill petit de Carles d'Anglaterra i Diana de Gal·les i la seva nòvia són: CHIVA (Associació de VIH infantil), Crisis, la Fundació Myna Mahila, Scotty's Little Soldiers —que vetlla per fills de militars de les forces armades—, StreetGames, Surfers Against Sewage (surfistes contra les aigües residuals) i la Fundació per a la Vida Salvatge del Regne Unit.

Invitats famosos però no polítics

Del casament reial també n'ha transcendit recentment la llista dels invitats més coneguts, entre els quals hi haurà també veïns del municipi de Windsor. Per no entrar en conflictes diplomàtics, segons ha informat Kensington, la parella ha decidit que "no hi haurà líders polítics ni britànics ni de cap altre país". També es preveu una escassetat de representants de les cases reials entre els invitats, ja que Enric no és l'hereu.

Entre els invitats més coneguts hi ha figures com Elton John, que és íntim amic del nòvio i va ser un gran confident de la difunta Lady Di. També s'hi preveu l'assistència d'Ellie Goulding, que ja ha actuat en alguna ocasió per a la família reial i que és coneguda per haver posat veu a la banda sonora de '50 ombres d'en Grey'. L'actriu Priyanka Chopra, gran amiga de Markle, i un total de 16 companys d'ella a la sèrie 'Suits' atrauran l'atenció dels mitjans d'arreu del món al costat de Serena Williams, a qui la premsa britànica també inclou entre els escollits.

Enric, de 33 anys, i la nord-americana Meghan, de 36 i actriu retirada per convertir-se en princesa, contrauran matrimoni després de poc més d'un any de relació. El lloc escollit serà la capella de Saint George, a Windsor.