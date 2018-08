Passatgers, al tren!

El 1825 el primer tren de passatgers va fer el recorregut entre Stockton i Daulington, a Anglaterra, amb 400 persones a bord. Va tardar poc més de dues hores a recórrer els 34 quilòmetres que separen les dues ciutats. Va ser el preàmbul de la primera línia de ferrocarril del món, que transportava passatgers entre Manchester i Liverpool, inaugurada el 1830. A partir de llavors, i fins que no van arribar els vehicles, el ferrocarril es va convertir, arreu del món, en la principal manera de moure's d'una banda a l'altra, a poc a poc, al ritme de les locomotores de carbó.

Ara gairebé han desaparegut totes, però l'essència d'aquest viatge lent, mentre pugen i baixen passatgers, veient com canvien els paisatges per la finestra i acostant-te a poc a poc a la teva destinació encara es manté. El tren és un mitjà de transport perfecte per practicar l''slow travel'. Avui et descobrim els millors recorreguts del món a ritme de xuc-xuc. Trobaràs viatges de luxe, recorreguts autèntics i d'altres que s'han fet molt turístics.

L'Orient Express

El recorregut actual va de Londres a Venècia passant per París, en 31 hores i uns 1.700 quilòmetres. Quan es va estrenar, el 1883, el tren que va resultar ser l'escenari d'un dels assassinats més famosos de l'escriptora Agatha Christie anava de París a Bucarest, i 6 anys més tard es va allargar fins a Istanbul. Es va fer famós pel luxe que hi havia a bord, el tracte impecable de la tripulació i l'exquisidesa del menjar que s'hi servia. La ruta ha canviat, però el glamur de l'època, així com els vagons restaurats dels anys 20 i l'elevat preu dels bitllets, es mantenen.

540x306 L'interior de l'Orient Express és un món de luxe i opulència. / GETTY L'interior de l'Orient Express és un món de luxe i opulència. / GETTY

El Glacier Express

És una manera diferent i relaxant de veure els Alps. El Glacier Express va de St. Moritz a Zermatt en 7 hores i mitja travessant 91 túnels i 291 ponts. És el més famós dels trens panoràmics de Suïssa, però hi ha altres ferrocarrils amb vistes que et permeten conèixer el país i la seva natura mentre et mous d'una ciutat a una altra.

El Transsiberià

És la línia de tren més llarga del món. 9.000 quilòmetres uneixen Moscou, a Rússia, amb Pequín, a la Xina, passant per algunes de les zones més inhòspites de la Terra (Sibèria i Mongòlia) i travessant 7 zones horàries. La ruta clàssica s'acaba a la ciutat russa de Vladivostok, però són molts els que prefereixen fer el recorregut fins al gegant asiàtic i descobrir algunes de les meravelles que amaga Mongòlia, com el llac Baikal i el desert de Gobi. Sense parar, es pot fer el recorregut sencer en 7 dies, però et recomanem que vagis fent parades per gaudir d'aquesta part del planeta.

El Maharajà Express

Maharajà en sànscrit significa 'gran rei', i és com un rei que viatjaràs en un dels trens més luxosos del món, que recorre diferents parts d'un dels països més pobres de la Terra, l'Índia. Fins a cinc recorreguts diferents en rutes de 3 a 7 dies et permetran descobrir la cultura i les joies d'aquest país en un viatge no apte per a totes les butxaques.

540x306 El Maharajà Express és un dels trens més luxosos del món. / GETTY El Maharajà Express és un dels trens més luxosos del món. / GETTY

Els trens indis

Si no et pots permetre el Maharajà Express, l'experiència d'agafar qualsevol tren a l'Índia és tota una aventura i una manera fascinant de descobrir el país i, sobretot, la seva gent. Famílies senceres que viatgen durant dies empalmant trens per canviar de residència, per anar a veure altres familiars o per assistir a una cita religiosa es barregen amb viatgers intrèpids que no volen perdre's l'oportunitat de moure's com ho fan els locals i en una de les xarxes ferroviàries més extenses del món.

El Transtibetà

Va ser somiat molts anys i finalment el 2006 es va fer realitat. El també conegut com el tren dels núvols i el tren més alt del món recorre 2.000 quilòmetres des de Xining, a la Xina, fins a Lhasa, la capital del Tibet, en unes 20 hores. També pots començar el recorregut des de Pequín o Xangai (on sumaràs 2.000 quilòmetres més i un altre dia de viatge), però el tram més impressionant és l'últim, quan el tren agafa més alçada i passa pel port de Tanggula a 5.072 metres d'altura. Els paisatges són espectaculars, amb capes de gel perpètues i grans desnivells. Una autèntica obra d'enginyeria digna de recórrer.

L'Indian Pacific

Des de Perth fins a Sydney en 4.350 quilòmetres i 4 dies de viatge. És la ruta que cobreix el tren més famós d'Austràlia, que travessa l'illa d'oest a est i a la inversa. Surt de Perth per endinsar-se a la vall d'Avon i, després, a la plana de Nullarbor, molt més seca i hostil. Arriba a Adelaida, famosa pels seus festivals i la seva gastronomia, i continua per les terres àrides de l'Outback fins que topa amb les Blue Mountains abans de fer la darrera parada a la cosmopolita Sydney. És un tren de luxe des d'on podràs percebre la immensitat d'Austràlia.

540x306 L'Indian Pacific creua el continent australià de Perth a Sidney. / GETTY L'Indian Pacific creua el continent australià de Perth a Sidney. / GETTY

El Tren de las Nubes

Inaugurat als anys 70, es va fer famós pel viaducte de la Polvorilla, a 4.227 metres d'altura, ja que es considerava una gran obra d'enginyeria. El recorregut original anava de Salta, a la frontera amb Xile, enmig de la puna d'Atacama, i recorria part dels Andes, a l'Argentina. Actualment només el tram entre San Antonio de los Cobres i el viaducte es fa dalt del tren i és un autèntic reclam turístic. Un servei de bus ofereix el trajecte de Salta a San Antonio fent parades en alguns dels pobles que hi ha entremig. Es pot comprar un bitllet turístic combinat o només el que et dona dret a pujar al tren.

540x306 El 'tren de las nubes' a l'Argentina / GETTY El 'tren de las nubes' a l'Argentina / GETTY

Rocky Mountaineer

Aquest tren de luxe porta els amants de la muntanya de Vancouver fins al cor de les Muntanyes Rocalloses del Canadà travessant els paisatges més impressionants del país. Si no et pots permetre l'elevat cost d'aquest trajecte, hi ha una alternativa més assequible que fa el mateix recorregut però deixant de banda el luxe i els vagons de vidre. El trajecte del The Canadian, a més, arriba fins a Toronto.

Blue Train

Recorre els 1.600 quilòmetres entre Ciutat del Cap i Pretòria en un ambient luxós i presumptuós. Es tracta d'una ruta que va començar als anys 20 per portar passatgers de Johannesburg al port de Ciutat del Cap. Els vagons actuals estan restaurats i reprodueixen el luxe de l'època, un viatge de 5 estrelles que es pot substituir per la ruta popular que ofereix el Shosholoza Meyl, un tren de llarga distància a preus assequibles.

3 trens singulars a prop de casa El Tren Groc Símbol de la Catalunya Nord i conegut també com el Canari del Pirineu pel seu color llampant, et portarà de la Tor de Querol a Vilafranca de Conflent en 22 parades a ritme lent. No et perdis les vistes del Pirineu que regala. 540x306 El Tren Groc ofereix unes boniques vistes dels Pirineus. / GETTY El Tren Groc ofereix unes boniques vistes dels Pirineus. / GETTY El tren del ciment Era el ferrocarril que transportava el ciment entre la fàbrica d'Asland de Castellar de n'Hug fins a Guardiola de Berguedà. Ara només conserva el tram de 4 quilòmetres entre la Pobla de Lillet i la fàbrica, que es fa en 20 minuts perquè puguis gaudir del paisatge amb tranquil·litat. El tren dels llacs Només operatiu a l'estiu, connecta Lleida amb la Pobla de Segur recorrent el curs de la Noguera Pallaresa i els seus embassaments. Conserva la locomotora històrica i 4 vagons originals.