La dona de Pedro Sánchez, fitxada per l'Instituto de Empresa per dirigir un centre de nova creació

L'Instituto de Empresa (IE) ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa de l'IE Africa Center, creat per impulsar la innovació, el lideratge, l'emprenedoria i els projectes d'acció social en el continent africà, que dirigirà Begoña Gómez, esposa del president del Govern, Pedro Sánchez. Segons informa l'IE University a través d'una nota de premsa, Gómez compta amb més de 20 anys d'experiència en consultoria i docència i ha sigut directora de consultoria del grup Inmark.

Des del 2015, Gómez és codirectora del màster en 'fundraising' públic i privat per a organitzacions sense ànim de lucre al Centre Superior d'Estudis de Gestió de la Universidad Complutense de Madrid. A més a més, és una professional especialitzada en disseny i implementació de projectes estratègics amb enfocament en 'fundraising' (captació de recursos per a ONGs) i sostenibilitat per al tercer sector, afegeix l'Instituto de Empresa en una nota que recull l'agència Efe.

De nova creació i amb fons públics

L'Africa Center, que depèn de la Fundació IE –que es nodreix tant amb fons públics com privats–, iniciarà la seva activitat el mes de setembre que ve i estarà presidit per Felicia Appenteng, directora general de l'IE Fund a Nova York. Fonts de la Presidència del govern a les quals ha tingut accés Efe han emmarcat aquest nou destí professional de Gómez com una etapa més en la seva carrera professional.

Begoña Gómez ha protagonitzat aquesta mateixa setmana el seu debut en un acte oficial al costat del seu marit, dos mesos després de l'arribada de Sánchez a la Moncloa. Va ser en el dinar ofert pels reis al Palau de Marivent de Palma amb motiu de la tradicional trobada estival entre el cap de l'Estat i el president del govern espanyol.

Llarg currículum

Nascuda el 1975 a Bilbao, Gómez es va criar a Lleó i és llicenciada en màrqueting per l'Escola Superior d'Enginyers Comercials (ESIC), on a més va cursar un màster d'administració d'empreses. Dedicada a la captació de fons per a ONGs, des del 2000 presta els seus serveis a la companyia Task Force, absorbida el 2014 per Inmark Europa, que treballa en el disseny i posada en marxa d'equips comercials externs i on ocupava el lloc de directora de consultoria per a la subcontractació amb altres empreses.

IE University és una universitat internacional privada amb campus a Madrid i Segòvia i compta amb un claustre integrat per més de 500 professors que, actualment, imparteixen classes a alumnes de 131 països en titulacions universitàries, programes màster, de doctorat i formació a executius.