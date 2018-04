Picabaralla entre la reina Sofia i la reina Letícia a la porta de la catedral de Palma

260x366 Joan Carles i Sofia a la sortida de la missa del Diumenge de Resurrecció a Palma / EFE Joan Carles i Sofia a la sortida de la missa del Diumenge de Resurrecció a Palma / EFE

El Diumenge de Pasqua, com fan tradicionalment, els reis d'Espanya van acudir a la missa de Resurrecció que té lloc cada any a la catedral de Palma, a Mallorca.

Allí van coincidir amb els monarques emèrits, una trobada que va ser celebrada per alguns mitjans de comunicació com a símptoma de nova sintonia entre els principals membres i branques de la família reial.

No obstant, unes imatges que han començat a córrer avui per la xarxa, a través de Twitter, demostren que allò només era un posat, ja que en realitat la reina Sofia, de 79 anys, i la reina Letícia, de 45, van protagonitzar un tens enfrontament quan la primera intentava fer-se una fotografia amb les filles de la segona, és a dir, la infanta Sofia i la princesa Elionor, hereva de la Corona espanyola. El vídeo que teniu aquí mostra aquest moment de tensió entre la sogra i la jove, amb la princesa, la infanta i el rei com a testimonis.

Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sofía se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A — El Rabillo del OjO (@rabillodelojo) 3 de abril de 2018

En el moment de la foto, Letícia s'interposa subtilment i, amb un somriure una mica fingit, intenta impedir la imatge amb l'excusa d'arreglar els cabells a la seva filla Elionor, que s'aparta visiblement el braç de la seva àvia de l'espatlla. La reina emèrita, tot i l'evident oposició de la seva nora, intenta de totes passades apartar-la per aconseguir que els fotògrafs facin la foto.

Felip VI, mediador

Fins i tot el rei Felip VI va haver de mediar, amb cara de pocs amics, en la picabaralla. Va agafar la seva dona per l'espatlla mentre parlava amb la seva mare. El rei Joan Carles s'ho mira des de bastant enrere, al marge de tot l'enrenou familiar amb la seva dona, el seu fill, la seva nora i les seves netes implicats.