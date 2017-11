Treballadors de 'House of cards' també denuncien Kevin Spacey

Continuen les acusacions d'assetjament sexual contra Kevin Spacey. Diversos membres de l'equip de la sèrie 'House of cards' han assegurat que van ser víctimes o testimonis del comportament abusius de l'actor, i la productora de la ficció, Media Rights Capital, ha habilitat un número de telèfon per permetre als treballadors de la sèrie puguin fer arribar les seves denúncies de forma anònima.

Un antic membre de l'equip de producció ha explicat que Spacey el va assetjar mentre el portava en cotxe fins a una de les localitzacions del rodatge. Segons ell, l'actor li va posar la mà sota els pantalons sense el seu consentiment, i posteriorment, dins de la caravana de l'intèrpret, Spacey el va arraconar i li va fer tocaments. Quan ell li va dir que no se sentia "còmode", l'actor se'n va anar "visiblement agitat".

"No tinc cap dubte que aquest tipus de comportament depredador era una rutina per a ell, i que la meva experiència va ser només una de moltes. El Kevin no tenia escrúpols i s'aprofitava del seu estatus i la seva posició", assegura aquest empleat, que considera que l'ambient en el rodatge era "tòxic per als homes joves que havien d'actuar amb ell, ja fossin membres de l'equip tècnic, del repartiment o actors secundaris".

Un altre membre de l'equip de la sèrie també ha explicat que Spacey li va posar les mans a sobre "de maneres estranyes", i una empleada ha revelat que les persones que treballaven amb ell coneixien la seva conducta inadequada, que fingia falses baralles per establir contactes físics i que sovint tocava l'entrecuix d'alguns homes després de les encaixades de mans. "Els homes amb qui he treballat em van confessar que se sentien molt incòmodes", diu la treballadora.

Aquest dimarts, Netflix, la plataforma que emet 'House of cards', va anunciar que suspenia "fins a nova ordre" el rodatge de la sisena temporada de la sèrie, que s'havia d'estrenar l'any que ve i que havia de ser l'última, segons havia anunciat la plataforma la setmana passada, just després que l'escàndol sortís a la llum (tot i que va assegurar que no hi tenia res a veure, i que la decisió de tancar la sèrie s'havia pres mesos enrere). La companyia ha explicat que ha aturat les gravacions perquè cal analitzar la situació i "abordar les preocupacions de l'equip", però assegura que no tenia constància de cap "incident" durant el rodatge.

"Durant el nostre primer any de producció, el 2012, algú de l'equip va emetre una queixa sobre un gest de Kevin Spacey", admeten des de Media Rights Capital, però Netflix afirma que l'incident es va resoldre ràpidament. En un comunicat, la plataforma explica que "s'està duent a terme una acció immediata per revisar la situació" i confia "que la qüestió es resolgui aviat".