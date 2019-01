Després que l'any passat la catifa vermella dels Globus d'Or es tenyís de negre en protesta contra l'assetjament sexual a la indústria de Hollywood, enguany han tornar els colors en una gala ecléctica on hi ha hagut de tot. Fem un repàs als 'looks' més destacats d'aquesta cerimonia on hem vist la majoria de les estrelles que veurem als Oscars.

Lady Gaga

Una de les grans protagonistes de la nit no acostuma a decepcionar amb els seus outfits. En aquesta ocasió es va posar un vestit de to violeta clar de Valentino, amb mànigues amb volums XXL, i es va atrevir a portar el color del vestit als cabells. Gaga no deixa mai indiferent.

540x306 Lady Gaga amb l'espectacular vestit de Valentino / EFE Lady Gaga amb l'espectacular vestit de Valentino / EFE

Bradley Cooper

Un altres dels grans protagonistes de la nit, director i actor a 'Star is born', es va presentar a la gala enfundat en un total white de Gucci només trencat pel llacet i les sabates negres.

540x306 Bradley Cooper amb la seva dona, Irina Shayk, arribant a la gala / AFP Bradley Cooper amb la seva dona, Irina Shayk, arribant a la gala / AFP

Penélope Cruz

La madrilenya, que estava nominada pel seu paper de Donatella Versace, va optar per un espectacular vestit negre atornasollat firmat per Raph & Russo.

540x306 Penélope Cruz / AFP Penélope Cruz / AFP

Julia Roberts

L'actriu, nominada pel seu paper a la serie 'Hoecoming' va ser una de les poques a apostar pels pantalons, en aquest cas combinant els colors beige i negre amb una peça firmada per Stella McCartney.

540x306 L'actriu Julia Roberts / AFP L'actriu Julia Roberts / AFP

Charlize Theron

Una de les actrius que l'encerta gairebé sempre amb els seus looks és Charlize Theron que en aquesta ocasió va tornar a apostar per l'elegància clàssica amb un vestit firmat per Dior.

540x306 L'actriu Charlize Theron de Dior / AFP L'actriu Charlize Theron de Dior / AFP

Nicole Kidman

Els lluentons són una tendència que no ha acabat de marxar mai i enguany sembla que toraran amb molta força, sobretot si fem cas al vestit de Nicole Kidman -lluentons del cap als peus- en to bordeus, de màniga llarga i arrapadíssim al cos firmat per Michael Kors.

540x306 Nicole Kidman ha apostat pels lluentons / AFP Nicole Kidman ha apostat pels lluentons / AFP

Antonio Banderas

L'actor malagueny va anar a la gala acompanyat per la seva parella, Nicole Kimpel, i va optar per un esmòquing blanc i negre. Classicisme elegant del de tota la vida.

540x306 Antonio Banderas i Nicole Kimpel / EFE Antonio Banderas i Nicole Kimpel / EFE

Emma Stone

L'actriu que està nominada com a millor actriu de repartiment per 'The Favourite', va optar per un dels seus tons cromàtics preferits, el nude, amb aquest vestit-joia de Louis Vuitton brodat en plata.

540x306 Emma Stone, de Louis Vuitton / AFP Emma Stone, de Louis Vuitton / AFP

Dakota Fanning

L'actriu, protagonista de la sèrie 'The Alienist', va optar per aquest vestit d'aparença senzilla d'Armani Privé, amb escot amb forma de cor i llaçades a l'esquena.

540x306 L'actriu Dakota Fanning / AFP L'actriu Dakota Fanning / AFP

Ricky Martin

L'actor i cantant també va apostar pel classicisme masculí i va anar a la gala amb un elegant esmòquing blanc i negre.

540x306 Ricky Martin / GETTY Ricky Martin / GETTY

Sandra Oh

La presentadora de la gala que a més estava nominada com a millor actriu per la sèrie 'Killing Eve' va lluir un espectacular i ajustat vestit blanc d'Atelier Versace.

540x306 La presentadora de la gala, Sandra Oh / AFP La presentadora de la gala, Sandra Oh / AFP

Rachel Brosnahan

La protagonista de 'La maravillosa señora Maisel' va demostrar que la superstició al voltant del color groc és falsa ja que enfundada en un model groc de Prada es va endur el Globus d'Or a millor actriu de comèdia.