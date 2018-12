La fiscalia es querellarà contra Shakira per frau fiscal

Després de mesos d’investigació, la fiscalia ha conclòs que entre el 2011 i el 2014 Shakira va defraudar presumptament 14,5 milions d’euros a Hisenda amb els impostos de la renda (IRPF) i de patrimoni. D’aquesta manera, i segons fonts consultades per ’El País’, els pròxims dies es presentarà una querella al jutge per tres delictes de frau fiscal presumptament comesos per la cantant.

Arran de les acusacions, l’oficina de comunicació de l’artista ha emès un comunicat aquest dijous en què s’assegura que Shakira Isabel Mebarak Ripoll "ha complert en tot moment les seves obligacions tributàries i no deu cap quantitat a la Hisenda espanyola". Al comunicat també s’especifica que el cas de la cantant és únic perquè és "una ciutadana estrangera a Espanya els ingressos de la qual procedeixen en la seva pràctica totalitat (96%) de l’estranger". A més, es remarca que "fins al 2015 Shakira mai va passar més de 183 dies a Espanya".

En aquest punt, l’informe al·ludeix a la llei que estableix que, si un ciutadà passa la meitat de l’any a Espanya, se l’ha de considerar resident a efectes fiscals i ha de tributar en concepte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) pels ingressos que obté a tot el món. La clau de la investigació ha estat saber on va fixar Shakira la seva residència fiscal entre el 2011 –quan es va fer pública la seva relació amb Gerard Piqué– i el 2014. Segons l’Agència Tributària, des del 2011 la cantant va viure a Barcelona, encara que fins al 2015 no hi va establir oficialment la residència.