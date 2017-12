El germà de Messi, en llibertat després de pagar una fiança de 95.000 euros

Matías Messi, un dels germans de Leo Messi, ha estat posat en llibertat a l'Argentina després de pagar la fiança en el marc d'una causa per l' aparició d'una arma sense declarar en una llanxa que ell pilotava, amb la qual va assegurar haver patit un accident. El jutge, Juan Donnola, ha decidit posar-lo en llibertat -estava sota arrest domiciliari- imposant-li el pagament d'una fiança de 2 milions de pesos, que al canvi són uns 95.000 euros.

Un germà de Messi, en presó preventiva a l'Argentina per tinença d'armes

"Hem demostrat que el Matías no és una persona perillosa i així ho han entès tant la fiscalia com el jutge", ha dit en roda de premsa Ignacio Carbone, un dels seus advocats a l'agència de notícies Télam. Matías Messi, de 35 anys, no podrà sortir de l'Argentina i haurà de presentar-se cada 15 dies als tribunals de Rosario fins que es jutgin els fets. El germà gran del jugador del Barcelona va ser hospitalitzat el 30 de novembre després d'assegurar haver tingut un sinistre nàutic amb la llanxa que portava, que va quedar totalment coberta de sang.