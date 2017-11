El príncep Enric es casarà amb Meghan Markle

Després que la parella portés setmanes a Londres envoltada de rumors, finalment ahir es produïa l’anunci del seu compromís. El príncep Enric i l’actriu Meghan Markle, de 33 i 36 anys, respectivament, es casen a la primavera.

L’encarregat de confirmar aquest secret que tothom donava per fet -sobretot des que el novembre del 2016 el Palau de Kensington sortís a defensar la intimitat de l’actriu- va ser el príncep Carles d’Anglaterra, que a través d’un comunicat revelava que la parella s’havia compromès a Londres a principis de novembre. “La seva altesa reial, el príncep de Gal·les, està encantat d’anunciar el compromís del príncep Enric amb la senyoreta Meghan Markle. El casament tindrà lloc la primavera del 2018. La resta de detalls sobre el dia del casament seran anunciats quan arribi el moment adequat”, explicava el text.

Hores després de l’anunci oficial, la parella va posar davant dels fotògrafs al White Garden de Kensington -un jardí de flors creat per homenatjar Lady Di en el vintè aniversari de la seva mort-, on ella va lluir per primer cop l’anell de compromís que Enric li ha regalat. Es tracta d’una peça d’or groc feta amb diamants de la col·lecció personal de la desapareguda Diana.

Des d’ara i fins que es casin, la parella viurà a Nottingham Cottage, la residència oficial del príncep Enric dins del Palau de Kensington. Segons ha transcendit, Markle ja coneix la reina Elisabet II, amb qui va trobar-se a Buckingham durant menys d’una hora.

La relació, iniciada fa un any i mig, uneix el polèmic membre de la casa reial britànica amb una actriu televisiva coneguda per la sèrie Suits. La premsa ha destacat que la futura membre de la casa de Windsor és divorciada i filla d’una dona afroamericana. Enric, que ha aconseguit canviar la seva conflictiva imatge pública els últims anys a base de viatges de cooperació i actes benèfics, va conèixer la californiana a través d’amics que tenen en comú.