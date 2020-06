Katy Perry explica que va pensar en el suïcidi al deixar-ho amb Orlando Bloom

Katy Perry s’ha despullat davant de l’audiència d’un programa de la CBC anomenat SiriusXM : ha confessat que el 2017 va arribar a pensar en el suïcidi per culpa del mal moment personal i professional que va passar. “Em vaig enfonsar. Hi havia posat molt de la meva part i em va partir per la meitat. A més, havia trencat amb el meu xicot”, explica l’artista nord-americana sobre aquell moment, en el qual van coincidir la ruptura amb el seu xicot, Orlando Bloom, i el poc èxit del seu àlbum Witness.

Perry va revelar en l’entrevista que la seva fe, heretada dels seus pares -que són pastors pentecostals-, la va ajudar a superar aquell mal moment, que arribava després d’anys de lluita contra “alts i baixos depressius”, com va confessar temps enrere. “La gratitud és probablement el que em va salvar la vida, perquè si no l’hagués trobat m’hauria rebolcat en la meva pròpia tristesa i probablement hauria saltat. [...] L’esperança sempre ha sigut una opció per a mi per la meva relació amb Déu”, afegeix la intèrpret de I kissed a girl.

Ella i Bloom es van comprometre finalment el dia de Sant Valentí del 2019 -amb un anell valorat en cinc milions de dòlars- davant de tota la família de Perry. Actualment estan esperant a punt de ser pares d’una nena, cosa que ella va anunciar a través d’un videoclip al març en el qual ensenyava la seva panxa d’embarassada. La criatura, que es preveu que neixi aquest estiu, serà el primer fill per a ella i el segon per a ell, que ja és pare d’un nen anomenat Flynn, fruit de la relació que va mantenir amb la top Miranda Kerr. Perry i Bloom també s’havien de casar, però ho van posposar per culpa de la pandèmia del coronavirus.