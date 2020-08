Fina Puigdevall, xef: “Una sardinada amb sangria és el menú ideal per fer amb els amics”

La cuinera Fina Puigdevall tenia vint-i-tres anys quan va obrir el restaurant Les Cols, a Olot, als baixos del mas familiar on va néixer. Trenta anys més tard i amb dues estrelles Michelin a la butxaca, la xef garrotxina segueix apostant per una cuina sostenible que enalteix els aliments dels productors de la zona i té clar que les millors trobades amb les seves amistats sempre són al voltant d’una taula. “Quan ens trobem amb els amics mengem, bevem i fem tertúlia. A casa som cinc i tenim tres parelles d’amics amb tres fills tots. I quan ens reunim som quinze!”, assegura. “Ara com que els fills ja són més grandets també s’hi van afegint les parelles i la cosa es va ampliant. Cada estiu acostumem a trobar-nos tots”. Tot i que els plats que elabora la Fina a Les Cols combinen la tradició i l’avantguarda, a l’hora d’escollir un àpat per a aquestes trobades no dubta a proposar un menú assequible per a tota mena de cuiners. “M’agrada molt cuinar amb llar de foc. Fer foc a terra tant a l’estiu com a l’hivern i fer-los una carn o un peix. Més de cara a l’estiu m’agrada preparar-los una sangria molt bona amb fruita natural. Una sardinada amb sangria trobo que és el menú ideal per fer amb els amics. Tot a la brasa”. A banda de gaudir del plaer d’un bon dinar o sopar, la Fina explica que també li agrada fer estiraments, i va ser precisament així com va conèixer una de les seves millors amigues. “És la meva professora de pilates i tenim una bona amistat des de fa moltíssims anys. Sempre que podem, abans que comenci la classe, aprofitem per sortir, xerrar una estona i fer un cafè”, assegura. “Amb les meves germanes també hi tinc molt bona relació. Soc la gran de cinc germans i som tres noies, amb elles sempre es crea un vincle més especial”.

El que més valora la Fina dels seus amics és saber que hi pot comptar i que sap que si els necessita seran al seu costat. Una qualitat que també aprecia del seu equip, a qui considera una prolongació de la família, pel joc de complicitats que es creen al costat dels fogons. “Passem moltes hores junts. Hi ha d’haver molta complicitat perquè a la cuina has de donar respostes, un ajuda l’altre, dinem junts cada dia... Tot això forma una pinya. El tipus de feina que fem ho porta”, explica. Una bona relació que intenta que es traslladi a sala, on la Fina assegura que el seu objectiu és donar felicitat als comensals, i és per això que dona molta importància al ritual de gaudir de cadascun dels plaers que envolten la taula. “La gent que no va poder venir perquè estava confinada ara torna a fer reserves i notem que venen més grups de famílies i amics. Suposo que les persones que han estat tant de temps soletes tenen ganes de retrobar-se”, conclou.