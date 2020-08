Brad Pitt ja no amaga la relació amb la model Nicole Poturalski

Brad Pitt, de 56 anys, ja no amaga la relació amb la model alemanya Nicole Poturalski, a qui s'ha emportat de vacances al seu castell de França. Després de quatre anys divorciat d'Angelina Jolie, per fi ha fet un pas endavant amb aquesta jove model, la primera des que està solter que aconsegueix superar el llindar de la privacitat, perquè de totes de les quals s'havia parlat anteriorment, cap havia estat confirmada. En aquesta ocasió, la relació s'ha sabut perquè han estat fotografiats junts a l'aeroport Charles de Gaulle, on van volar des de Los Angeles per dirigir-se al Château Miraval, la impactant mansió de la Provença que es va comprar amb Jolie –de fet, s'hi van casar– i que s'ha quedat ell després del divorci.

Després de ser fotografiats junts, un representant de l'actor ha confirmat la relació a uns quants mitjans dels EUA, sense més detalls. Tot i això, atenent a les xarxes socials d'ella és possible que ja faci temps que estan junts, perquè mai apareix a les fotos en companyia de cap home i sí que parla en alguna ocasió de la seva "mitja taronja" o el seu "amor".

Des que Pitt es va separar de Jolie se l'ha vinculat a unes quantes dones famoses, com Sienna Miller, Kate Hudson, Charlize Theron i Alia Shawkat. Però ell mai ha confirmat cap rumor. Fins i tot ha ironitzat sobre la qüestió. Al gener, quan va pronunciar un discurs abans d'acceptar un Globus d'Or, va dir: "Volia portar-hi la meva mare, però no he pogut perquè qualsevol persona amb qui em veuen diuen que hi surto. I això seria incòmode".

Ara per ara ha transcendit poca informació de Poturalski, que als seus 27 anys té un ampli seguiment a Instagram. La seva carrera com a model l'ha portat a desfilades a Nova York, París i Milà, i ha protagonitzat la portada de revistes com Cosmopolitan i Marie Claire. Poturalski, que ha treballat molt amb la dissenyadora britànica Vivienne Westwood, prové de la ciutat de Bergkamen, a l'antiga regió industrial alemanya del Ruhr. Amb orígens polonesos, la model indica que va viure a Varsòvia. Descoberta als 13 anys quan era a Disneyland amb els pares, va abandonar la seva voluntat de fer de biòloga per convertir-se en model. Per compensar-ho, ha fundat una entitat sense ànim de lucre que treballa per defensar els taurons.

Des de Château Miraval –amb celler propi, 35 habitacions i valorat en 67 milions de dòlars–, Pitt manté la lluita per divorciar-se finalment de Jolie, amb qui comparteix sis fills. L'última informació que se'n té és que Jolie, de 45 anys, va sol·licitar la recusació del jutge John W. Ouderkirk per "no haver revelat" la seva relació laboral amb un dels advocats de Pitt.