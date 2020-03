Última aparició pública d'Enric i Meghan Markle al servei de la Corona

Pompa, circumstància, una certa decadència i desafiament al coronavirus per la concentració de gent però sense encaixades de mans per evitar riscos innecessaris i seguir les mínimes recomanacions sanitàries. Decadència si no de la família reial britànica al complert, sí de la glamurosa parella que formen el príncep Enric i Meghan Markle, que aquest dilluns han assistit, a primera hora de la tarda, a l'abadia de Westminster, al centre de Londres, a l'últim acte oficial com a membres de ple dret de la firma.

Es tracta de l'ofici eclesiàstic commemoratiu del Dia de la Commonwealth, una de les jornades més destacades del calendari anual de la reina d'Anglaterra, fervorosa creient en l'associació, de to imperial, dels 54 estats i territoris que formen el grup. En acabat, Enric i Meghan volen de retorn al Canadà per començar un nou capítol en la seva vida, lluny del paraigua evident de l'aristocràcia britànica, després que al gener anunciessin la voluntat de trencar amb les obligacions familiars.

651x366 La reina d'Anglaterra, després de saludar al primer ministre britànic, a l'abadia de Westminster, aquest dilluns a la tarda / BBC La reina d'Anglaterra, després de saludar al primer ministre britànic, a l'abadia de Westminster, aquest dilluns a la tarda / BBC

La trobada dels dos germans, Enric i Guillem, amb el pare, Carles d'Anglaterra, i amb l'àvia, la reina Elisabet II, ha sigut la primera aparició pública dels ducs de Sussex (Enric i Meghan) després que provoquessin el nou terratrèmol als Windsor. Han passat menys de dos anys que la parella es va casar, amb tota la pompa i l'acompanyament popular dels extres entre folklòrics i fanatitzats que tota la parafernàlia reial acostuma a tenir al Regne Unit.

Canvis respecte a l'any passat

A diferència de l'any passat, l'arribada i la presa dels seients dels membres de la família reial s'ha fet de manera separada. Guillem i Kate Middleton han entrat a l'abadia instants després que ho fessin Enric i Meghan. Posteriorment ho han fet Carles i la seva dona, i uns minuts més tard, la reina.

El duc i la duquessa de Sussex van aparèixer per última vegada al costat de la família reial fa quatre mesos, en la cerimònia del novembre de record als caiguts en la Primera Guerra Mundial.

Durant el cap de setmana, Enric i Meghan ha protagonitzat diversos actes públics. Entre d'altres, l'assistència al lliurament de premis de la Fundació Endeavour, a un festival musical militar al Royal Albert Hall i la visita de la duquessa a una escola de Dagenham per celebrar el Dia Internacional de les Dones. Avui el contes de fades, o de terror, de Meghan ha arribat al final.