David Bisbal confessa que volia ser ciclista

Després de gairebé 20 anys sent famós a Espanya i Llatinoamèrica, David Bisbal ha confessat que la seva opció professional somiada no era la música. Tot i que quan es va fer conegut gràcies a 'Operación Triunfo' treballava en una orquestra que recorria cada estiu Espanya de nord a sud, la seva afició més forta era el ciclisme, i reconeix que li hauria agradat dedicar-s'hi professionalment.

"No estic segur de l'any, però devia ser el 96 o 95! Em passava les hores mortes a les carreteres d'Almeria entrenant-me amb l'equip. Tot i que no vaig obtenir grans resultats esportius, aquest esport em va deixar una gran herència, em va fer ser disciplinat en la meva gran professió com a músic i cantant. Us estimo, espero que us agradi!", ha escrit l'artista, de 39 anys.

Bisbal i la seva dona, la veneçolana Rosanna Zanetti, estan esperant el seu primer fill junts. Ell, que ja té una nena amb la seva parella anterior, Elena Tablada, amb la model serà pare per segon cop. Tablada, per la seva banda, s'ha casat recentment a Cuba, d'on és originària la seva família, i actualment està de viatge de noces amb el seu marit, l'empresari Javier Hungría.