Ed Sheeran confessa el perquè de la seva desaparició pública al desembre

El desembre de l'any passat Ed Sheeran va decidir aturar el frenesí en què es trobava la seva carrera musical per prendre's un temps per a ell mateix en el qual –com va avançar– estaria apartat també de les xarxes socials. Des de llavors gairebé no se n'havia sabut res, però per fi ha trencat el seu silenci per parlar amb el documentalista James Sebastiano, a qui li ha fet unes compromeses declaracions sobre la seva vida personal.

Entre d'altres, reconeix que en els últims anys ha patit diverses addiccions. "Tinc una personalitat molt addictiva. Molt, molt addictiva", explica l'artista, de 29 anys, que assegura que finalment se n'ha pogut sortir gràcies a l'ajuda de la seva dona, Cherry Seaborn. "Hi ha moltes coses que ell va fer [Elton John, amb qui diu que s'ha sentit molt identificat llegint la seva biografia] que jo també he fet. Ell deia: «M'anava a menjar un gelat i me'n menjava quatre i després els vomitava», i jo pensava: «Jo també ho he fet, això»", explica l'artista, que afegeix que com John, ell també ha provat en algunes ocasions quants Martinis és capaç de prendre's. "Crec que coses com el sucre, les coses dolces, el menjar porqueria, la cocaïna, l'alcohol... es posen bé com més en consumeixes, però acaben sent el pitjor per a tu", reflexiona el músic anglès, crític amb l'impacte de les gires mundials en la vida de l'artista.

"Cada dia és una festa perquè cada dia hi ha una nova persona a la ciutat que estàs visitant que no has vist en molt de temps. Així que cada dia beus i es torna normal", explica Sheeran sobre sortir de gira. "És una experiència tan estranya, viure de gira... Perquè la teva vida està en pausa. Realment no passa res. Tota la resta passa al teu voltant. Llavors tornes a casa i la vida ha avançat tres anys", assenyala.

El cantant d'èxits com Perfect, a banda de reconèixer problemes amb l'alcohol i el menjar, també explica a Sebastiano que ha patit atacs de pànic. Diu que un dels més forts va ser a Venècia, en un restaurant on celebraven l'aniversari de casament amb Seaborn, amb qui es va casar en secret a principis del 2019. Explica que en aquell moment la seva dona el va haver de convèncer que ningú l'estava mirant i ningú volia res d'ell. De fet, té paraules d'agraïment per a ella, perquè diu que l'ha ajudat a recentrar-se: "Ella fa molt exercici, així que vaig començar a córrer amb ella. Menja de manera força saludable, així que vaig començar a menjar de manera més saludable. No beu gaire, així que jo tampoc bec. Això ho va canviar tot".