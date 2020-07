Elton John celebra el seus trenta anys sobri

Elton John no s'hi posa per poc, ni quan fa gires, ni quan celebra els seus aniversaris, ni quan concedeix entrevistes. Tampoc quan parla del seu èxit en la lluita contra les addiccions, que com es podia veure al seu biopic, Rocketman, o llegir a les seves memòries, Jo: Elton John, no ha estat un lluita fàcil. Per aquest motiu no sorprèn que commemori amb tota la pompa el seu 30è aniversari desintoxicat. "Un reflex del dia més màgic amb la celebració del meu 30è aniversari de sobrietat. He rebut moltes targetes afectuoses, flors i regalets dels meus fills, de David, dels meus amics del programa i dels meus empleats tant de l'oficina com de les nostres cases", explica el músic, sota un àlbum fotogràfic que rendeix testimoni a tanta gent com ha pensat en aquesta data tan especial per a ell.

"Sóc un home veritablement afortunat", afegeix l'intèrpret de Don't go breaking my heart. "Si finalment no hagués donat el gran pas de demanar ajuda fa 30 anys, estaria mort. Gràcies, des del fons del meu cor, a totes les persones que m'han inspirat i m'han aguantat al llarg d'aquest camí", se sincera l'artista. Els comentaris dels seus 3 milions de seguidors a la seva publicació són, com era d'esperar, molt positius. David Furnish, amb qui es parella de fet des del 2004 i marit des del 2014, li ha escrit: "El meu heroi". El futbolista David Beckham, amb qui comparteix una gran amistat així com també amb la dona d'aquest, Victoria Beckham, li han deixat cors en els comentaris. El mateix ha fet Elizabeth Hurley. La nord-americana Sharon Osbourne li ha dit que que ell estigui "sobri" és un dels "nostres èxits".

Entre les imatges que ha compartit hi ha una foto de la insígnia que acredita aquests 30 anys de control de les seves addiccions, que li han donat des del grup on va efectuar el procés d'aprenentatge a lluitar contra les seves addiccions. També d'un pastís en forma de trenta que marca l'inici de la seva nova vida després de tallar amb les addiccions. Elton John va viure consumint alcohol i drogues durant quinze anys: des de mitjans dels anys setanta fins a l'estiu de 1990. Escassament un any després de posar-se en mans expertes, el llegendari cantant va concedir una entrevista en la qual va explicar que havia començat per lluitar contra la timidesa que se li havia escapat de les mans el consum. Confessava estar "emocionalment mort", que era insuportable com a parella i que se sentia "terriblement malalt i trist". Tenia 43 anys quan va decidir deixar-ho tot per poder sobreviure.

Quan va presentar el 2019 la seva pel·lícula autobiogràfica, Rocketman, ja es va sincerar sobre aquest tema. "Les addiccions van treure a la llum el més fosc de la meva ànima, per això vaig decidir desintoxicar i mantenir-me sobri. El comportament irracional, el mal humor, la depressió, l'odi cap a un mateix, eren el resultat de no tenir equilibri en la meva vida, de convertir-me en un addicte esclavitzat de la cocaïna, l'alcohol, la bulímia, el sexe i el que fos, i es mostra en el film. No he volgut buscar el més fàcil. Soc bastant sincer, de vegades massa sincer", va relatar llavors.