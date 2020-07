El príncep Enric i Meghan Markle demanden uns paparazzis per protegir el seu fill, de 14 mesos

El Príncep Enric i la seva dona, Meghan Markle, han presentat una demanda a Califòrnia contra diversos paparazzis per presumptament fer fotografies "il·legals" al seu fill, Archie, mentre era a casa seva. La demanda, presentada al Tribunal Superior de l'Estat de Califòrnia, a Los Angeles, cita "intrusions repetides" en la privacitat de l'infant, que te només 14 mesos. "El duc i la duquessa de Sussex han presentant aquesta demanda per protegir el dret a la privacitat del seu fill petit a la seva llar sense la intrusió dels fotògrafs, i per descobrir i detenir aquells que busquen beneficiar-se d'aquestes accions il·legals", diu el seu advocat en una declaració que ha publicat el New York Times. La demanda també al·lega que drons i helicòpters han sobrevolat la residència del matrimoni sense permís amb les mateixes finalitats.

Segons el citat mitjà, la parella no busca "un tractament especial" però sí el dret a estar tranquils a casa, com així garanteixen les lleis de Califòrnia, on es van instal·lar després d'abandonar la família reial britànica després d'un breu període al Canadà, on ella havia viscut i treballat com a actriu abans de casar-se amb el fill petit de Lady Di. Aquest no és el primer cop que s'enfronten a la premsa sensacionalista, un dels motius pels quals haurien abandonat les seves funcions dins la monarquia britànica. Meghan Markle ja va agafar-se a la llei per evitar que l'editor d'un tabloide del Regne Unit revelés els noms d'amics que podrien ser testimonis en una disputa legal que està actualment en curs emparant-se en el seu dret a la privacitat.

Però aquest no és l'únic front legal i mediàtic que Enric té obert. Aquesta setmana també s'ha sabut que actuarà legalment contra el grup d'activisme antimonàrquic Republic, que ha denunciat la seva fundació i la del seu germà, Guillem de Cambridge, per "conflicte d'interessos, ús inadequat de fons i falta d'independència". I va demanar una investigació respecte a aquestes dues entitats, en principi caritatives. "Aquestes dues organitzacions benèfiques semblen estar incomplint les pautes sobre l'ús adequat dels fons de caritat i poden estar incomplint el seu deure d'actuar de manera independent i únicament en interès dels seus objectius", va dir el representant d'aquesta entitat antimonàrquica en una carta a la Comissió de la Caritat.

Segons ha expressat Enric, aquestes consideracions són "profundament ofensives" i farà el que sigui perquè hi caigui a sobre "tot el pes de la llei". A més, un representant seu ha afegit que aquestes acusacions són "difamatòries i insultants per a totes les organitzacions i persones excel·lents amb les que s'ha associat". Un portaveu de la Royal Foundation ha argumentat a The Telegraph que "les subvencions atorgades a Sussex Royal [actualment dissolta arran de la sortida de Meghan i Enric de la família reial] van ser per donar suport al treball caritatiu del duc i la duquessa de Sussex". A més, afegeix aquesta font que "estaven totalment en línia amb els requisits de govern", cosa que ara s'haurà d'auditar.