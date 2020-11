Espanya queda tercera en la versió infantil d'Eurovisió

França es va emportar aquest diumenge la divuitena edició d'Eurovisió Junior, en què l'espanyola Soleá ha aconseguit un meritori tercer lloc amb la seva barreja de flamenc i pop urbà. Com el voluminós increment de vots ha assenyalat (més de 4,5 milions), la d'aquest diumenge ha sigut una de les edicions infantils més esperades després que fa només uns mesos els seguidors més acèrrims es quedessin en dic sec per primera vegada en els 65 anys d'història de la versió adulta a causa del covid-19.

Per salvar almenys Eurovisió Junior els organitzadors han dut a terme un plantejament nou que incloïa totes les actuacions dels participants gravades en els seus països d'origen i un escenari central en directe a Varsòvia des del qual els presentadors han donat pas a cadascuna de les actuacions i han fet el clàssic recompte final de vots. En el preuat tram final –que sempre es considera millor perquè permet als que voten tenir l'actuació més fresca a la ment–, ja gairebé a la fi de les actuacions i després d'un festival dens, la petita Soleá va cantar Palante. El tema és una aposta ballable amb tints de pop urbà que va ser composta per César G. Ross, Hajar Sbihi i Bruno Valverde, coartífex d'èxits adults com Booty, de C. Tangana i Becky G, o Ya no quiero ná, de Lola Índigo.

Descendent dels Farruco, la benjamina d'aquesta edició ha tirat de desimboltura i amb només 9 anys a molts els haurà semblat veure una petita Rosalía sobre de l'escenari, amb una posada en escena que barrejava les seves arrels flamenques, l'art de carrer i el món del hip hop. Però quedava per sentir encara la també eixerida francesa Valentina, favorita de partida amb una mirada captivadora tan estudiada com les dels concursos de misses infantils i, sobretot, amb J'imagine, un tema de pop hiperacolorit entre escenes d'un París de fantasia en el qual Notre-Dame romania incombustible.

😍😍 Qué maravilla ver a Soleá y Melani así. Fiesta del helado con flamenco ¿Qué podría salir mal? 😂 #EurovisionJunior2020 #JESC20 https://t.co/xxoF3uJhtJ pic.twitter.com/gHgLFfU7Dp — eurovision_rtve (@eurovision_tve) November 29, 2020

Després de diversos instants en què la victòria semblava a l'abast, Espanya ha acaparat finalment 133 vots, amb la segona millor valoració dels espectadors (73 punts), que l'ha deixat solament per darrere de França (200 punts) i el Kazakhstan (152). Per aquest resultat, l'espanyola ha rebut l'"enhorabona" del president del govern, Pedro Sánchez, que ha publicat un missatge al seu perfil de Twitter per a la intèrpret: "Estupenda actuació amb la cançó Palante, Soleá. Un missatge carregat d'optimisme i il·lusió, molt necessari en aquest complicat any que estem travessant". La sevillana ha repetit la posició obtinguda l'any passat per Melani en aquest certamen, on els júniors solen tenir més èxit que els sèniors.