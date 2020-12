Hunter Biden inaugurarà la seva primera exposició de quadres el 2021

Hunter Biden, el fill del president electe dels EUA Joe Biden, inaugurarà la seva primera exposició de quadres en solitari el 2021 només uns mesos després d'haver revelat en un entrevista amb el New York Times que havia trobat en la pintura "un nou hobby" per "mantenir el seny". Segons mitjans locals, Hunter Biden exposarà el seu treball a la galeria Georges Bergès, a Nova York, tot i no tenir cap tipus de formació professional artística després d'haver treballat com a advocat, director d'una empresa de capitals privada i membre d'un grup de pressió.

Les fonts, que no donen una data exacta per a l'exhibició, apunten que es tracta de la mateixa galeria que representa altres destacades figures, com Sylvester Stallone, i apunten que a la seva pàgina web es descriuen com una empresa que ofereix treballs d'una "barreja enlluernadora d'artistes vius rellevants". L'advocat, de 50 anys, va explicar en una entrevista al citat mitjà el febrer passat el que li aportava la pintura, i ha apuntat que en aquell temps, la productora Lanette Phillips, que ha treballat amb directors de cinema de la talla de Quentin Tarantino i Darren Aronofsky, havia intentat buscar una galeria que volgués representar Biden, sense aconseguir-ho.

Hunter utilitza per als seus treballs tinta d'alcohol que bufa a través d'una palleta sobre paper japonès Yupo, una tècnica amb la qual aconsegueix crear quadres abstractes que recorden la natura. En concret, ha explicat en l'entrevista que crear art l'ajuda a lluitar contra la seva addicció a les drogues i a suportar l'atenció dels mitjans de comunicació. La pintura "literalment m'està mantenint entenimentat", va dir el fill del president electe, que també va admetre: "Durant anys no em referia a mi mateix com a artista. Ara em sento còmode dient-ho". "Pintar fa que enfoqui la meva energia en alguna cosa positiva. [...] Em manté allunyat de persones i llocs on no hauria d'estar", ha afegit.