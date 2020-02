Johnny Depp assegura davant del jutge que la "maltractadora" era Amber Heard

L'actor nord-americà Johnny Depp va negar dimecres haver abusat de la seva exdona, la també actriu Amber Heard, a qui ha acusat de ser la "maltractadora" de la relació, durant una vista celebrada al Tribunal Superior de Londres. Depp va demandar el diari britànic The Sun i el seu editor executiu, Dan Wootton, per la publicació d'un article l'abril del 2018 en què s'afirmava que existien proves clares que Depp havia pegat la seva exdona, a qui suposadament havia causat lesions importants, cosa que va derivar en una ordre d'allunyament contra ell.

Durant la vista preparatòria del judici, que s'iniciarà el 23 de març i que està previst que duri deu dies, l'advocat de Depp, David Sherborne, va dir que es tracta d'un cas "molt inusual" perquè les acusacions de Heard han estat "retransmeses públicament a gran escala als mitjans", i en gran mesura, per part de l'actriu. "Hi ha un contrast entre la versió dels esdeveniments proveïda per la senyora Heard i la proveïda pel senyor Depp. És blanc i negre. Una persona, un dels costats, menteix i l'altra no. Òbviament, diem que és la senyora Heard, el senyor Depp ho diu ben clarament", va assenyalar Sherborne dimecres, tal com recull Efe.

L'advocat va matisar que les acusacions que sosté l'actriu es remunten al 2013, l'etapa inicial de la relació i dos anys abans que es casessin. Va afegir que hi ha unes gravacions de Heard que recentment han sortit a la llum i que demostrarien que "no va ser víctima d'abús domèstic, sinó que va ser l'agressora", ja que a les gravacions sembla indicar que va ser físicament violenta amb el seu exmarit i que ningú creuria a Depp si afirmés haver estat víctima de violència domèstica. A banda d'aquest judici, Depp ha iniciat un procés per difamació contra la seva exdona als Estats Units, que, d'acord amb el seu lletrat, es troba "en marxa".

Els actors es van conèixer en un rodatge el 2011 i es van casar a Los Angeles al febrer del 2015. Es van separar al maig de l'any següent. El 2017 van pactar un acord de divorci fora dels tribunals i Heard va anunciar que donava la seva part (uns set milions de dòlars) a organitzacions benèfiques.