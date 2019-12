Julio Iglesias perd un judici a Portugal

El Tribunal Central Administratiu del Nord de Portugal va negar la raó al cantant Julio Iglesias, el representant del qual exigia el pagament de 130.000 euros a l'Ajuntament de Barcelos per un concert que va fer-hi el 2004. La sentència, a la qual ha tingut accés Efe, confirma una decisió anterior del Tribunal Administratiu i Fiscal de Braga, que va considerar que el deute pel concert de Barcelos va quedar saldat, i després ho va recórrer l'empresa representant de Julio Iglesias.

La disputa es refereix a un concert ofert pel cantant espanyol a Barcelos el 2 de juliol del 2004, en la inauguració de l'estadi municipal de la localitat. El contracte, signat amb l'empresa Golden Concerts, a càrrec de la representació d'Iglesias a Portugal, es va tancar inicialment per 325.000 euros, però com que s'havien venut poques entrades es va renegociar amb el pagament immediat de 50.000 euros i exclusivitat per a la companyia per organitzar la festa de Cap d'Any.

No obstant, Golden Concerts interposar una acció judicial per reclamar a l'Empresa Municipal d'Educació i Cultura de Barcelos el pagament de 130.000 euros més en qualitat d'interessos, cosa que ara ha estat desestimada pels dos tribunals. El TCAN sí que va anul·lar part de la sentència de tribunal de Braga en la qual condemnava Golden Concerts a una multa per "litigació de mala fe".