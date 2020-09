Kim Kardashian se suma al dimecres sense Instagram ni Facebook

260x366 Kim Kardashian en una imatge compartida recentment per ella a Instagram / INSTAGRAM Kim Kardashian en una imatge compartida recentment per ella a Instagram / INSTAGRAM

L'estrella televisiva Kim Kardashian ha anunciat que protestarà contra l'excessiva permissivitat que Facebook manté amb els considerats discursos d'odi amb un boicot de 24 hores en aquesta xarxa social i a Instagram durant el dia d'avui. "M'encanta que puguem estar connectats directament a través d'Instagram i Facebook, però no puc mantenir-me en silenci mentre aquestes plataformes segueixen permetent que s'estenguin l'odi, la propaganda i la desinformació", va escriure Kardashian al seu compte de Twitter.

"Sisplau, uniu-vos a mi demà, que congelaré els meus compte de Facebook i Instagram per dir a Facebook que aturi l'odi", va afegir. Kardashian se suma així a altres personatges famosos que han anunciat que tampoc faran servir les xarxes socials avui dimecres, entre els quals destaquen Sacha Baron Cohen, Katy Perry, Jennifer Lawrence, Judd Apatow, Ashton Kutcher, Amy Schumer, Sarah Silverman, Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio i Michael B. Jordan.

La participació de Kardashian en aquesta jornada de boicot és significativa, perquè es tracta de la setena persona del món amb més seguidors a Instagram, on és seguida per 188 milions de persones, a més dels 30 milions a Facebook. La campanya #StopHateforProfit la van iniciar grups d'activistes al juny, quan, en plena onada de protestes a tots els EUA per la mort de l'afroamericà George Floyd a mans d'un policia a Minneapolis (Minnesota), van demanar als anunciants abandonar Facebook per considerar que no estava fent prou per eliminar les actituds d'odi i discriminació racial a les seves plataformes.

A finals d'agost, el conseller delegat i cofundador de l'empresa, Mark Zuckerberg, va qualificar d'"error operatiu" que la companyia no retirés la pàgina de la milícia a la qual pertanyia l'home que va matar dos manifestants en les protestes racials de Kenosha (Wisconsin, EUA). Zuckerberg va respondre així a les informacions aparegudes en els dies anteriors que indicaven que almenys dos internautes haurien denunciat la pàgina de la milícia a l'empresa amb anterioritat al succés de Kenosha però que, malgrat això, la xarxa social no havia adoptat cap tipus de mesura.