"Lady Di no hauria mort si s'hagués cordat el cinturó de seguretat"

La tràgica mort de Diana de Gal·les ha intrigat persones de dins i fora del Regne Unit des que va tenir lloc, l'agost del 1997 en un carrer de París. Potser per això és una de les que més investigacions i versions ha tingut des que va tenir lloc. No obstant, poques han tingut una aproximació tan professional i experta com la del metge forense Richard Shepherd, que al llarg de la seva carrera ha participat en casos de la rellevància de l'11-S, els atemptats amb bomba de Londres el 2005 o les víctimes de l'assassí en sèrie Harold Shipman.

Shepherd ha publicat recentment 'Unnatural causes' [Causes no naturals], una investigació detallada dels fets en què s'explica des del punt de vista mèdic la situació que va portar a la mort la llavors exesposa de Carles d'Anglaterra amb només 36 anys. El forense diu que el que li va provocar la mort "era una ferida molt petita al lloc equivocat". Lady Di "no portava el cinturó posat. Si l'hagués portat posat, s'hauria salvat", assegura Shepherd en una entrevista a 'The Mirror'. "Només hauria hagut de fer uns dies de repòs per recuperar-se d'alguna fractura d'os, però hauria sobreviscut", assenyala l'expert.

Un dels punts que més assenyala el metge és la "mala sort" que va tenir la princesa: "La seva lesió va ser tan rara que en tota la meva carrera crec que no n'he vist cap altra", explica Shepherd, que ha batut rècords amb 23.000 autòpsies al seu currículum. "Només que s'hagués posat el cinturó de seguretat, només que hagués picat el seient del davant en un angle lleugerament diferent, només que ho hagués fet a una velocitat més lenta, i que l'haguessin posat en una ambulància immediatament després de l'accident, seria viva", enumera l'autor de la investigació.

"La patologia de la seva mort és indiscutible. Però al voltant d'aquesta diminuta i fatal ferida en una vena pulmonar es teixeixen molts altres fets, i alguns són prou opacs per permetre que sorgeixin una multitud de teories", lamenta. "La vena esquinçada del pit li sagnava lentament però interminablement", explica el forense, que recorda que quan va arribar a l'hospital de París on va morir va ser sotmesa a una operació que ja no va servir de res.

La mare del futur rei britànic i la seva parella de llavors, Dodi al-Fayed, van patir l'accident que va acabar amb les seves vides perquè Henri Paul, el xofer de d'ella, havia begut massa i circulava massa de pressa. Segons les investigacions de la policia francesa, fugia d'uns paparazzis que els perseguien.