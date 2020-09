Mariah Carey: "La meva germana em va drogar i em va intentar vendre a un proxeneta"

260x366 Mariah Carey, amb el seu llibre de memòries / INSTAGRAM Mariah Carey, amb el seu llibre de memòries / INSTAGRAM

Mariah Carey, la solista femenina que més senzills ha situat en el número u de la llista Billboard Hot 100 de tota la història, acaba de publicar una biografia que ensenya que al darrere dels incomptables èxits que ha aconseguit hi ha hagut un enorme patiment en la vida personal i familiar. A The meaning of Mariah Carey revela detalls sobre els seus pares, el seu matrimoni amb Tommy Mottola i també alguns dels seus problemes de salut mental.

The New York Times ha sigut un dels primers mitjans en descobrir alguns dels titulars del llibre, que aprofundeix temes sobre l'artista que fins ara havien quedat en la categoria de rumors o que s'havien tractat de manera molt superficial. Carey hi explica, per exemple, que als 18 anys se sentia una desgraciada perquè encara no tenia un contracte discogràfic, cosa que va corregir aviat i que ha superat de manera incontestable. Però, quinze àlbums d'estudi i milions de vendes després, les seves preocupacions ja no són l'èxit professional, sinó el passat familiar.

"Quan era petita vaig desenvolupar l'instint de sentir quan s'acostava la violència. [...] Em vaig adonar que quan els crits dels adults arribaven a un cert to i a una certa velocitat, significava que m'havia de posar sota cobert", explica. De tots els problemes familiars que esmenta, en destaca un en què es van enfrontar la seva mare i el seu germà i després del qual va haver de trucar, amb només sis anys, a un amic de la família per demanar-li socors. Diu que quan va arribar la policia al seu apartament, un dels agents la va mirar i va dir: "Si aquesta nena se'n surt serà un miracle".

Amb la família, hi va trencar tota la relació els anys noranta perquè ella es va convertir en "un caixer amb perruca" des del primer moment en què va començar a tenir una mica d'èxit. L'artista, de 51 anys, diu que sempre l'havien amenaçat amb fer declaracions compromeses a algun tabloide o a algun programa de televisió si no acceptava donar-los els diners que necessitaven.

De totes les seves vivències familiars, potser una de les més corprenedores és la que té com a protagonista la seva germana Allison –toxicòmana confessa i que aquest agost va denunciar la seva mare per abusos sexuals–. "Quan tenia 12 anys la meva germana em va drogar amb vàlium, em va oferir una ungla del dit petit plena de cocaïna, em va provocar cremades de tercer grau i va intentar vendre'm a un proxeneta", explica. Segons la seva versió, a casa sempre li van fer creure que era "inestable" per poder-la manipular.