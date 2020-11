Megan Fox i Brian Austin Green es divorcien

Tot i que fa temps que es van separar, l'actriu Megan Fox i l'actor Brian Austin Green no havien demanat el divorci oficialment, potser pensant que una reconciliació era possible. No obstant, sembla que ja han descartat aquesta opció i la parella ha confirmat legalment la seva irremeiable situació sentimental. Qui ha pres la iniciativa ha sigut ella, de 34 anys, que ha sol·licitat el divorci de Green, de 47, aquest dimecres, segons documents divulgats pel mitjà nord-americà especialitzat en famosos The Blast.

Aquesta petició formal arriba just tres dies després que Fox fes acte d'aparició amb el seu actual nòvio, el raper i cantant Machine Gun Kelly, en una catifa vermella. Van aparèixer plegats agafats de la mà a la gala dels American Music Awards, que amb l'escassedat d'esdeveniments mediàtics pel coronavirus va aixecar molta expectació. La separació de Fox i Austin Green es va produir el maig passat, quan ja hi havia imatges d'ella amb Machine Gun Kelly, però tothom situava la nova relació en un entorn informal, cosa que ha acabat de cop quan l'ha presentat al gran públic en una gala. De fet, la revista People n'havia parlat feia poc com a parella seriosa, però sense declaracions d'ells confirmant-ho. "No és només una aventura, sinó que és una relació compromesa. Estan planejant un futur junts i fa poc han conegut els seus respectius fills", deia una font anònima a la citada revista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megan Fox (@meganfox)

Austin Green, conegut pel seu paper a la sèrie adolescent dels noranta Beverly Hills, i Fox tenen tres fills en comú: Noah Shannon, de 8 anys; Bodhi Ransom, de 6, i Journey River, de 4. La parella es van conèixer el 2004, quan Fox tenia 18 anys i Green 31. Es van casar el 2010, després de diversos distanciaments i diverses reconciliacions, de les quals la premsa rosa sempre es va fer ressò perquè tant ell com ella són molt coneguts als EUA i arreu del món.

El xicot actual de Fox, quatre anys més jove que ella, ha llançat al mercat enguany el disc Tickets to my downfall. En la seva carrera, que va començar quan era adolescent, ha guanyat molts premis i ha estat nominat a Billboards i a un MTV EMA, que va guanyar. Fox ha conegut l'èxit global a través de pel·lícules de la saga Transformers. No obstant, ha estat treballant al cinema des de principis de la dècada del 2000.