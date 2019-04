Meghan Markle optarà per un part natural i no es farà la tradicional foto posterior amb el nadó

Meghan Markle va deixar molt clar des del primer moment que no seria una membre de la reialesa de les que compleixen acríticament totes les tradicions. La relaxació que ha protagonitzat en l'estil de les seves aparicions públiques des del mateix dia del seu casament ha agafat encara més embranzida pel que fa al naixement del seu fill.

Segons han publicat ja diversos mitjans britànics, el naixement del primer fill de Markle i el príncep Enric d'Anglaterra serà per part natural i no anirà acompanyat d'una foto a les escales de l'hospital, com s'ha fet sempre amb els tres fills del germà d'Enric, el príncep Guillem, i Kate Middleton. Segons 'The Sun', s'ha descartat la fotografia perquè, com que Markle no vol un part per cesària, es preveu que li costarà més estar 'perfecta' per a les fotos l'endemà mateix de parir. "No vol tenir la pressió d'haver d'aparèixer impecable a les escales de l'hospital poques hores després de donar a llum", assegura la font que cita 'The Sun'.

Aquesta imatge que Markle defuig és la que ha donat sempre la seva cunyada Kate Middleton, que en el seu tercer part, el del príncep Louis, va aparèixer amb el nen als braços perfectament pentinada i maquillada només 7 hores després d'haver-lo tingut. De fet, en aquella ocasió va haver-hi fins i tot crítiques. Les més recordades són les de l'actriu Keira Knightley, que va acusar Kate de mostrar una imatge distorsionada de la maternitat.

651x366 Els ducs de Cambridge presentant públicament la seva filla Carlota a les portes de l'hospital / GETTY Els ducs de Cambridge presentant públicament la seva filla Carlota a les portes de l'hospital / GETTY

"La Meghan vol un part normal, natural, perquè pugui crear un vincle amb el seu fill sense haver de ser pentinada i maquillada per sortir a les fotos", explica el diari britànic. A més, "Enric i Meghan creuen que hi ha un interès apassionat del públic pel nadó, però no és un hereu [directe] al tron i volen que el naixement sigui com més privat millor", conclou el diari.

De fet, per evitar tant enrenou els ducs de Sussex tindran el fill en una maternitat prop de Windsor, on tenen la seva nova residència, Frogmore Cottage. Tampoc disposaran dels metges de Kate, els ginecòlegs Alan Farthing i Guy Thorpe-Beeston. Segons el 'Daily Mail', del part se'n cuidarà un equip liderat per una dona. No obstant, els metges de Middleton –els ginecòlegs que tradicionalment han atès la família reial britànica– hi seran per si hi hagués alguna complicació.