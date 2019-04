Els fills de Michael Jackson investiguen els dos testimonis de 'Leaving Neverland'

Els fills de Michael Jackson no s'han quedat de braços plegats davant de l'enrenou internacional que ha aixecat el documental 'Leaving Neverland', en què s'acusa el seu progenitor d'abusar de menors. En la cinta, Wade Robson i James Safechuck acusen el cantant d'haver abusat sexualment d'ells "centenars de vegades". Una afirmació que els hereus del recordat artista no deixaran que quedi sense càstig. Segons informa Page Six, Prince, de 22 anys, Paris, de 21, i Blanket, de 17, estan preparant una demanda "per frau, angoixa emocional, calúmnies i tergiversació" contra aquests dos homes.

Però no només es basen en el documental i en les lleis per formular la demanda. Segons el citat mitjà, els tres fills de l'artista intenten esbrinar a través d'investigadors privats si Robson i Safechuck van rebre alguna retribució econòmica per la seva participació en el la cinta, cosa que fins ara Dan Reed, el director del film, sempre ha desmentit.

Tot i que la investigació és econòmica, diu Page Six que els tres fills del Rei del Pop no busquen diners. Només volen que Robson i Safechuk acceptin la "responsabilitat" i es "disculpin" per les declaracions fetes, que han aconseguit canviar per a molta gent la reputació d'icona musical global que tenia l'artista. "Els tres joves diuen que l'únic que volen és preservar el llegat musical del seu pare. Senten que el documental va ser parcial i que els dos protagonistes han fet nombroses afirmacions que no són certes. Pel que fa a les acusacions, creuen que, segons la seva pròpia investigació i altres fonts de notícies, "els diners recaptats pels dos homes i potser per altres no ha anat a una organització benèfica ni a promoure res positiu", cosa que van explicar quan es van fer mundialment coneguts a través del documental. Ells expliquen que si amb la seva eventual demanda aconsegueixen diners, seran donats a la caritat de seguida.