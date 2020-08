Miley Cyrus recupera el ball eròtic i mecànic de 'Wrecking ball' als premis MTV

Miley Cyrus no deixa mai indiferent, per les seves qualitats artístiques i per com domina el joc de la provocació, i durant la seva actuació a la gala dels premis MTV va homenatjar el ball eròtic damunt una bola d’enderrocs que va ser fa set anys al videoclip de Wrecking ball. Però han passat els anys, ara la cantant llueix sovint peces de Chanel i la bola damunt la qual va ballar estava folrada de mirallets com les de les discoteques. La gala dels premis MTV va ser la primera vegada que Cyrus tocava el seu nou tema en directe, Midnight sky, i el va interpretar amb una posada en escena immersiva amb colors potents com el blau i el vermell. Potser per reduir el nombre de gent damunt l’escenari per raons sanitàries, l’artista es va moure en solitari per un espai que recordava en alguns moments les obres de l’artista James Turrell. Pel que fa a la lletra de Midnight sky, els crítics hi han vist nombrosos missatges de Cyrus cap als seus exs, amb frases com “ I was born to run, I don’t belong to anyone” [Vaig néixer per córrer, no soc de ningú].