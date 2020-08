Ona Carbonell desembarca professionalment al món de la cuina amb el grup Nomo

La nedadora torna a ser mare pocs dies després de ser mare per primera vegada. Com informa Efe, després de participar en el programa MasterChef, tornarà a la cuina professionalment amb el grup Nomo i serà sòcia del primer restaurant del grup a Madrid, el Nomo Braganza. “Fa molt temps que els conec, sempre he sigut clienta dels seus restaurants a Barcelona. M’agrada la filosofia del negoci, molt familiar i creativa”, afirma la nedadora. La cuina del grup Nomo es caracteritza per la fusió de la cuina japonesa i l’espanyola i la mediterrània, i la feina de Carbonell consistirà en crear nous plats cada mes o cada dos juntament amb el xef del restaurant. “Potser els plats que dissenyo són una mica més gurmet, amb productes més especials”, explica la campiona olímpica.