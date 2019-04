Pamela Anderson, en relació amb la detenció d'Assange: "Regne Unit, ets la puta dels EUA"

La relació propera entre l'exmodel de 'Playboy' Pamela Anderson i Julian Assange feia previsible que ella utilitzés les seves xarxes per lamentar la detenció del fundador de Wikileaks ahir a Londres, on la policia el va entrar a buscar a l'ambaixada de l'Equador. El que no era tan previsible és la contundència amb què ho ha fet.

A través de Twitter, l'actriu ha explicat que està "en xoc" per la detenció. "Com has pogut, Equador? (Perquè et va exposar [Assange va publicar dades que assenyalaven el president del país com a partícip de blanqueig a través d'empreses 'off-shore']). Com has pogut, Regne Unit? Per descomptat, ets la puta dels Estats Units i necessites una distracció de la idiota merda del Brexit", ha escrit l'exvigilant de la platja de 'Baywatch'.

I am in shock..

I couldn’t hear clearly what he said?

He looks very bad.

How could you Equador ?

(Because he exposed you).

How could you UK. ?

Of course - you are America’s bitch and

you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit. — Pamela Anderson (@pamfoundation) 11 d’abril de 2019

Anderson no s'ha quedat només amb això i ha atacat Trump, per perseguir Assange: "Aquest president covard i tòxic. ¿Realment necessita animar els seus partidaris? Ets egoista i cruel. Heu fet retrocedir el món. Sou dimonis, mentiders i lladres. Vosaltres us podrireu i nosaltres ens aixecarem", ha expressat l'actriu. Anderson també ha lamentat la mala imatge d'Assange quan va sortir de l'ambaixada, on ha estat tancat durant cinc anys.

And the USA ?

This toxic coward of a President

He needs to rally his base? -

You are selfish and cruel.

You have taken the entire world backwards.



You are devils and liars and thieves.

And you will ROTT



And

WE WILL RISE ✊ — Pamela Anderson (@pamfoundation) 11 d’abril de 2019

La relació de l'actriu amb Assange ha estat molt comentada. Sobretot des que ella va començar a visitar-lo a la seu diplomàtica. En una entrevista a la cadena Fox, ella va explicar que la seva relació era molt propera, però no va anar més enllà. "Tenim una proximitat... no té una relació tan propera amb ningú com amb mi", va expressar.