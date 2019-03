Els reis espanyols sopen amb Pimpinela a Buenos Aires

El president argentí, Mauricio Macri, i la seva dona, Juliana Awada, van oferir dilluns a la nit als reis d'Espanya un sopar de gala amb motiu de la seva visita d'Estat. L'àpat, on hi va haver uns 400 convidats i que va estar amenitzat amb ball de tangos, va tancar l'agenda de la primera jornada de la visita de Felip VI i Letícia a Buenos Aires i es va celebrar al Centre Cultural Kirchner de la capital argentina, on es van donar cita representants del món polític, econòmic i cultural argentí. Els convidats van escoltar les intervencions de Macri i del rei espanyol, en què van ressaltar el bon moment que travessen les relacions bilaterals entre aquests dos estats. "Espanya ha apostat sempre per Argentina, fins i tot en les conjuntures més difícils, i ho seguirà fent", va dir el rei, segons recull Efe, que assenyala que Macri va sostenir que "els millors socis" que té el seu país són els espanyols.

651x366 Mario Vargas Llosa al sopar ofert als reis espanyols a Buenos Aires / EFE Mario Vargas Llosa al sopar ofert als reis espanyols a Buenos Aires / EFE

Entre els assistents hi havia l'escriptor i premi Nobel peruà instal·lat a Madrid Mario Vargas Llosa; la vídua de Jorge Luis Borges, María Kodama; la model Valeria Mazza, els dos cantants del duet Pimpinela i la veterana presentadora de televisió Mirtha Legrand. El sopar va ser amenitzat per una parella campiona del món de ball de tangos que va interpretar dues conegudes peces d'aquest gènere musical davant la taula presidida pels reis, Macri i la seva dona. El menú del sopar va consistir en una cranca patagònica en crocant de patata, truita del llac i un suflé de dolç de llet.