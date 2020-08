Sharon Stone carrega contra Trump i el qualifica d'"assassí" per la gestió del covid

Sharon Stone no suporta Donald Trump. Segons Efe, l’actriu va publicar ahir diversos vídeos en els quals mostra la seva preocupació per la situació del coronavirus als Estats Units i dona suport als demòcrates en la cursa a la Casa Blanca, i fa una crida a votar el precanditat demòcrata i la candidata a la vicepresidència: “L’únic que ho pot canviar és votar per Joe Biden i per Kamala Harris”, diu l’actriu. Les reivindicacions de Stone també tenen un vessant feminista. “La raó per la qual el canvi succeirà és perquè amb dones al poder lluitarem per les famílies, lluitarem perquè la gent visqui. Sisplau, voteu. I sisplau, feu el que feu no voteu per un assassí”, diu l’actriu. “Ens segueixen dient que el risc és molt petit –conclou–, que potser no moriràs, que estaràs bé. Però us dic el que està passant a la meva família: la meva germana i el meu cunyat estan lluitant per la seva vida, i la meva germana no està gaire bé”.