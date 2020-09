Troben mort el DJ Erick Morillo, de 49 anys

260x366 Erick Morillo, en una foto compartida a les xarxes per ell mateix poc abans de morir / INSTAGRAM Erick Morillo, en una foto compartida a les xarxes per ell mateix poc abans de morir / INSTAGRAM

El productor musical i DJ de renom internacional Erick Morillo ha estat trobat mort a la seva casa de Miami Beach (EUA) als 49 anys, ha confirmat aquest dimarts la policia local de la ciutat. En un correu electrònic enviat a la premsa, el portaveu de el departament de Policia de Miami Beach, Ernesto Rodríguez, informa que actualment els agents estan en "les primeres etapes de la investigació per determinar el que ha passat". Rodríguez detalla que poc abans de les 11 del matí es va rebre una trucada des de la llar de l'artista i que "les circumstàncies al voltant de la seva mort no són clares".

Morillo es va consagrar artísticament el 1993 amb I like to move it, una cançó amb influències de latin house barrejat amb veus ragga, interpretada pel raper oriünd de Trinitat i Tobago Mark Quashie, també conegut com The Mad Stuntman. A les xarxes socials, els seus fanàtics el van descriure com un dels "grans" del gènere de house i un artista que "va deixar un segell indeleble en el món de l'EDM ( electronic dance music)".

"Sens dubte, Erick Morillo va tenir un fort impacte en la indústria de la música, a tot el món, però potser en cap banda més important que aquí, a l'illa d'Eivissa", escriu la publicació White Isle Ibiza per anunciar la seva mort. Morillo va llançar un total de 12 produccions entre el 2018 i 2020. La més recent, Afrotech, va ser una col·laboració amb l'artista nord-americà Antranig. Entre les activitats que tenia per als mesos vinents, hi havia l'edició del 2021 del Coachella, prevista per al segon i tercer cap de setmana d'abril, i el festival Open Air d'Amsterdam al juny.

La mort de l'artista, de família colombiana, es va produir després que va ser arrestat fa un mes per la policia de Miami per càrrecs d'agressió sexual. Segons fonts oficials, Murillo havia estat denunciat per una dona que va dir haver-se despertat "nua" en una habitació al costat del DJ i sense previ consentiment.