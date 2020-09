L’assassí de Lennon es disculpa amb Yoko Ono 40 anys després

Aquest desembre farà 40 anys de l’assassinat del cantant i compositor John Lennon, a qui Mark David Chapman va tirotejar a Central Park mentre ell i la seva dona tornaven cap a casa seva, a l’edifici Dakota. Ara que falta poc perquè es compleixi aquesta trista efemèride, l’autor confés del crim ha demanat disculpes a Yoko Ono, que va presenciar l’assassinat.

En una gravació judicial que ha transcendit relativa al moment en què Chapman demanava que el deixessin en llibertat condicional aquest mes d’agost, l’assassí demana disculpes a Ono per aquells fets, cosa que fins ara no havia passat mai. “El vaig assassinar perquè era molt, molt, molt famós i jo estava buscant molt, molt, molt, molt la glòria per a mi. Vaig ser molt egoista. Vull afegir això, i emfatitzar-profundament. Va ser un acte extremadament egoista. Em sap molt greu pel dolor que li vaig causar a ella. [...] Hi penso constantment”, va expressar Chapman, de 65 anys, davant la junta que estudia les llibertats condicionals i que a ell l’hi ha denegat onze anys ininterrompudament.

“Em mereixo zero, res. [...] Jo ja sabia que el mataria. Això ja demostra que no em mereixo res, i si la llei i vostès decideixen deixar-me aquí durant la resta de la meva vida, no em queixaré”, va dir l’assassí als membres de la junta en les declaracions que han transcendit ara però que són de l’agost. “Quan ordeixes a consciència l’assassinat d’algú, saps que està malament i ho fas tot tu mateix, això mereix pena de mort, en la meva opinió”, va concloure Chapman.

Que entén que mereix la pena de mort ja ho va dir quan el van detenir després del crim sense que oposés resistència. “Llavors no pensava en ell, ni en la seva dona, ni en el seu fill, ni els seus fans, ni en ningú. Només pensava en mi. I això val la pena de mort”, recordava aquest agost Chapman, que va disparar cinc trets a Lennon després que aquell mateix dia el cantant li hagués firmat un autògraf sobre un disc seu. Actualment l’assassí compleix la pena en una presó d’alta seguretat de la ciutat d’Attica, a l’estat de Nova York. Allà el visita la seva dona, amb qui es va casar un any abans del crim. Chapman podrà reclamar novament la llibertat l’agost del 2022.