El covid deixa l'actriu Clara Lago sense vacances

El covid ha obligat Clara Lago a cancel·lar les vacances: l’actriu es va haver de tornar a confinar el segon dia de vacances per un possible positiu en el seu grup d’amics que es va confimar. “Tenia moltes ganes d’aquestes dues setmanes de vacances. Moltes. Però si he après alguna cosa enguany és que no val la pena barallar-se amb les circumstàncies que ens venen imposades. Tu tens els teus plans, però la vida en té uns altres”, ha explicat Lago a Instagram.

L’actriu va passar el confinament a la muntanya tenint cura del seu company, Dani Rovira, que pateix un càncer, i ara també explica com s’ha d’aprendre a no voler-ho controlar tot: “Deixar anar el control és una de les coses més difícils que hi ha”, explica, i dona el consell de “respirar, deixar anar, acceptar, confiar”.