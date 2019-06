L'exboxejador Mike Tyson obrirà un "ranxo de la marihuana" a Califòrnia

L'exboxejador Mike Tyson va presentar aquest dilluns la seva empresa destinada a la comercialització i consum de marihuana, que inclou un projecte per obrir un complex al desert de Califòrnia, anomenat Tyson Ranch, que oferirà una experiència "holística" al voltant del consum d'aquesta substància. Segons Efe, Tyson, que va ser campió mundial més jove en la categoria de pesos pesants el 1986, va crear el 2016 una empresa que ven tot tipus de productes relacionats amb la marihuana, des de queviures fins a collites 'premium'.

Ara, però, l'exboxejador pretén obrir una àrea de 170 hectàrees al desert de Hot Springs (al sud de Califòrnia) dedicada a la marihuana que, entre altres experiències, tindrà un hotel de luxe i un festival de música. Tyson va pujar aquest dilluns un vídeo al seu compte de Twitter en què apareix envoltat de col·laboradors d'aquest projecte a la seva oficina i en el qual es mostra el logotip d'aquest futur "ranxo", sobre el qual ha donat més detalls en una entrevista publicada a la revista GQ.

Step into my office pic.twitter.com/aVm9MIMoMF — Mike Tyson (@MikeTyson) 10 de juny de 2019

Segons Tyson mateix, el ranxo va començar a construir-se el desembre del 2017, però encara no està acabat. El pla inclourà atraccions turístiques, un hotel de luxe, tendes de campanya, un "riu lent" i un amfiteatre per a festivals de música i concerts. El seu projecte comptarà, a més, amb una "Universitat de Tyson", en què s'ensenyaran tècniques de cultiu de cànnabis als futurs agricultors.

Segons explica l'exboxejador a la revista esmentada, el projecte sorgeix després que Tyson hagi lluitat durant "més de 20 anys" contra la seva addicció a l'alcohol i altres drogues "dures". "Cal veure-ho des de la meva perspectiva –defensa–: vaig entrar en aquesta situació després haver-ho vist tot. He consumit drogues dures. He pres àcid. Per això penso, dona-me'n d'això, deixa'm veure això altre".

En les seves declaracions, Tyson parla de com el consum de marihuana va mitigar-li el dolor durant molt de temps. La companyia de Tyson és una de les més de 10.000 empreses obertes des que l'estat de Califòrnia va legalitzar la marihuana recreativa el 2016. S'espera que el negoci del cànnabis superi els 4.000 milions de dòlars el 2025 a Califòrnia, segons la companyia d'anàlisi de la indústria de la marihuana, New Frontier Data.