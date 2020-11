El fill de Will Smith aixeca polseguera per haver-se disfressat amb una mascareta d'oxigen per Halloween

260x366 Justin Bieber, Jaden Smith amb la mascareta d'oxigen i un altre amic a la festa organitzada per Kendall Jenner / INSTAGRAM Justin Bieber, Jaden Smith amb la mascareta d'oxigen i un altre amic a la festa organitzada per Kendall Jenner / INSTAGRAM

El fill de Will Smith, el també actor i cantant Jaden Smith, es troba en plena polèmica per haver triat com a disfressa per a una festa de Halloween una mascareta d'oxigen, cosa que ha fet pública a les xarxes socials Kylie Jenner, que el va mostrar en una story d'Instagram. El jove ha ocupat molts titulars perquè, en primer lloc, havia assistit a la festa multitudinària organitzada per Kendall Jenner amb motiu del seu aniversari i de Halloween –que per proximitat sol celebrar juntes–, cosa absolutament desaconsellada per les autoritats sanitàries. En segon lloc, l'elecció de la suposada disfressa també ha ferit moltes sensibilitats, ja que molts dels infectats de coronavirus que acaben morint han de portar mascareta d'oxigen.

La festa, a més, va tenir lloc a Los Angeles, on els registres més recents apunten que és una ciutat molt castigada per la pandèmia. Molts usuaris han criticat a la xarxa que les imatges de pacients rebent ventilació mecànica o oxigen extra per pal·liar els efectes del coronavirus és prou greu per no fer-ne broma amb una disfressa de Halloween.

Jaden Smith, de 22 anys, s'ha defensat a través del seu Instagram publicant una imatge de la pel·lícula Tenet, de Christopher Nolan. A la foto el protagonista fa servir una mascareta d'oxigen com la que duia ell a la festa en qüestió. "Vivim en un món crepuscular", ha escrit el jove, fent servir una frase del film i donant a entendre que la seva inspiració va ser aquella i no els malalts més greus de coronavirus.