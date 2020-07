Envien a judici Imanol Arias i Ana Duato per frau milionari a Hisenda

L'Audiència Nacional portarà a judici els actors Imanol Arias i Ana Duato per un frau milionari a Hisenda comès a través de societats instrumentals creades pel despatx Nummaria. L'objectiu hauria sigut evitar el pagament d'impostos per ingressos obtinguts amb la seva feina a la sèrie Cuéntame cómo pasó. El jutge del cas, Ismael Moreno, va dictar el passat 11 de juny la interlocutòria d'obertura del judici oral, a què ha tingut accés Efe i que ha avançat El Confidencial, després que la Fiscalia Anticorrupció presentés al març el seu escrit d'acusació.

El ministeri públic reclama per aquests fets 32 anys de presó a Ana Duato i 27 anys a Imanol Arias per 7 i 6 delictes fiscals, respectivament. Entre els 31 acusats que aniran a judici hi ha també el marit d'Ana Duato, Miguel Ángel Bernardeau, productor de la sèrie i per a qui la Fiscalia demana 18 anys de presó, així com el responsable de Nummaria, l'advocat Fernando Peña, que s'enfronta a la major petició del fiscal (298 anys de presó) per liderar la suposada organització criminal amb la qual es va cometre el frau.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, la quota defraudada per Imanol Arias en concepte d'IRPF en els exercicis del 2009 al 2015 va ser de 2,7 milions, dels quals fins al moment ha pagat 2,3 milions. Pel que fa a Duato, les quantitats defraudades entre 2010 i 2017 van arribar a 1,9 milions, dels quals ha tornat a Hisenda 838.000 euros. La Fiscalia sosté que "una part molt important dels clients del despatx Nummaria han utilitzat estructures societàries opaques dissenyades amb la finalitat d'evitar la tributació que hauria correspost a Espanya per l'obtenció de rendes provinents de tot tipus de negocis situats al nostre país".

Per a Anticorrupció, "l'únic sentit d'aquesta estructura de frau" era intentar transformar una renda d'activitat professional per la feina dels dos actors "en una renda vitalícia, pretenent gaudir il·lícitament de la bonificació del 60% establerta per la norma per a aquest tipus de rendes". En la gestió de la complexa estructura societària, creada al despatx Nummaria, Imanol Arias va comptar amb la col·laboració de la seva germana Ana Isabel, per a la qual el fiscal demana gairebé 10 anys de presó.

A més de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, en representació de l'Agència Tributària, demana per la seva banda 28 anys de presó per a Ana Duato i Imanol Arias per frau fiscal entre 2009 i 2015 i multes que sumen prop de 16 milions d'euros. Segons recorda el jutge en la interlocutòria, un cop que els acusats presentin els seus escrits de defensa, la causa s'elevarà a la sala penal per a l'assenyalament del judici.