Un nebot dels reis belgues dona positiu per covid-19 i destapa una festa il·legal de l'alta societat cordovesa

El príncep belga Joaquim ha assistit a una festa il·legal a Còrdova que està sent investigada per la policia espanyola perquè gairebé triplicava el nombre d'assistents permès. Tots els presents han hagut de ser posats en quarantena després que el nebot del rei Felip de Bèlgica donés positiu per covid-19. Fonts del Palau Reial belga han confirmat a l'agència Efe que el príncep Joaquim, fill de la princesa Astrid i el príncep Llorenç, es va desplaçar a Espanya el 24 de maig en un vol comercial i amb un permís d'entrada al país, tot i les restriccions per la pandèmia, ja que fa unes pràctiques empresarials allà.

El 26 de maig va participar en "una reunió" –descriuen a palau– a Còrdova i ara haurà de romandre a Espanya guardant quarantena, afegeixen. Diversos mitjans belgues apunten que el jove, de 28 anys, té una relació des de fa anys amb l'espanyola Victòria Ortiz Martínez-Sagrera, neboda de la destacada militant del Partit Popular de Còrdova Elena Martínez-Sagrera. Segons ha informat TVE avui, les multes a les quals es podrien enfrontar arribarien als 600.000 euros. La televisió pública espanyola també ha assenyalat que els organitzadors asseguren que són dues festes diferents celebrades en dos dies diferents i sempre organitzades seguint les normes de la fase 2.

651x366 El príncep Joaquim i la seva parella, la cordovesa Victoria Martínez-Sagrera / INSTAGRAM El príncep Joaquim i la seva parella, la cordovesa Victoria Martínez-Sagrera / INSTAGRAM

La confirmació dels fets pel palau belga ha arribat després que transcendís que la Policia Nacional investigava una festa privada il·legal de l'alta societat cordovesa a conseqüència de la qual un turista estranger, presumptament vinculat a la Casa Reial belga, havia donat positiu per coronavirus. La festa va reunir 27 persones –10 són les permeses a Còrdova ara– de l'alta societat local, assenyala Efe, i un dia després un dels assistents, l'aristòcrata belga, va donar positiu per la malaltia.

Les autoritats regionals van posar la festa en coneixement de la Policia Nacional davant la possibilitat que s'hi haguessin comès irregularitats, segons han informat aquest dissabte fonts del govern andalús recollides per Efe. Les 27 persones assistents estan en quarantena, mentre s'estudia també quins contactes van poder tenir en sortir de la festa il·legal.