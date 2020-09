El bisbe que va casar Meghan i Enric opina que la cerimònia suposa un gir en la història dels esclaus

260x366 Michael Curry, el bisbe que va casar Enric i Meghan de Sussex / INSTAGRAM Michael Curry, el bisbe que va casar Enric i Meghan de Sussex / INSTAGRAM

El bisbe Michael Curry, encarregat de pronunciar el sermó durant el casament del príncep Enric i Meghan Markle, assegura en el seu últim llibre que durant la cerimònia va sentir veus d'esclaus, segons ha declarat a People, que l'ha entrevistat justament per la seva obra: Love is the way. "Després de predicar el sermó, només recordo que era com si pogués sentir esclaus", ha explicat el bisbe, que té 67 anys i que descendeix d'esclaus. "No vull ser fantasmagòric, però va ser com si la seva veu se sentís en certa manera aquell dia. Fins i tot vaig poder sentir una de les seves cançons, There is a balm in Gilead". "Era com si la seva veu, una de les seves cançons i un dels seus descendents hi fossin aquell dia. La reina va ser molt amable", afegeix.

"És un signe d'esperança que un descendent de persones que van ser capturades per al comerç d'esclaus, probablement el comerç d'esclaus britànic, portats de les costes d'Àfrica occidental a les costes d'Amèrica, estigués en presència de la reina d'Anglaterra. Això és l'esperança que no hàgim de tornar a estar com en el passat", conclou el prelat.

El bisbe opina que l'enllaç va ser un símbol d'unitat més enllà del Regne unit. "Va reunir dues nacions, la Gran Bretanya i els Estats Units, però va unir persones de tot el món. Em vaig adonar que l'amor de dues persones unia, almenys per un moment, un món ple de diferències. I crec que és una paràbola del que pot fer l'amor veritable", conclou el bisbe, que destaca del casament reial que fos entre "dues persones que realment s'estimen".