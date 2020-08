Els reis d’Holanda es disculpen per no complir les normes del coronavirus

Les xarxes socials no perdonen i, gràcies a això, algunes institucions que tradicionalment estaven per damunt del bé i el mal ara es veuen abocades a complir normes i a disculpar-se quan no ho fan. Els últims afectats per aquesta democràcia forçosa han estat els reis d’Holanda, Guillem i Màxima, que s’han vist obligats a demanar perdó públicament perquè ha transcendit una foto de les seves vacances en què el matrimoni regnant transgredia dues de les normes bàsiques per prevenir l’expansió del coronavirus.

Concretament, s’hi veu l’hereu del tron d’Orange i a la seva consort en un espai tancat sense mascareta i, a sobre, fent-se una foto amb un desconegut amb el qual no guardaven cap de distància. Per tot això, els reis holandesos han hagut de disculpar-se a través de Twitter per l’equivocació comesa mentre estaven estiuejant a Milos. “Ha aparegut una foto als mitjans en què mantenim massa poca distància. Per l’espontaneïtat del moment, no hi vam parar gaire atenció. Per descomptat, hauríem d’haver-ho fet. Perquè el compliment de les normes del coronavirus també és fonamental durant les vacances per aconseguir vèncer el virus”, han expressat a través de la xarxa social.

Guillem i Màxima son dels pocs reis europeus que no han passat les vacances dins del seu país, cosa que enguany han fet la majoria. Ells s’han desplaçat fins a Grècia, on se’ls ha pogut veure per diverses illes gregues com en altres estius prepandèmia. Allà se’ls ha vist gaudint de l’embarcació que s’han comprat fa poc, un iot valorat en dos milions d’euros que inclou una suite matrimonial i cabines amb lliteres.