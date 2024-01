Sofía Vergara posa a lloc Pablo Motos en una entrevista tensa

BarcelonaSofía Vergara va trobar un espai a la seva agenda per passar aquest dilluns pel programa de Pablo Motos. El Hormiguero començava l'any convidant l'actriu de Modern family amb motiu de l'estrena de Griselda, la nova sèrie de Netflix que estarà disponible el 25 de gener. Però l'entrevista no va anar tan bé com el presentador esperava. Entre la condescendència i la misogínia de Motos i l'ímpetu de Vergara, la conversa va anar pujant de to en un duel dialèctic en què el conductor del programa va acabar desarmat per una convidada que fa temps que sobreviu en un entorn que sempre ha posat en dubte la seva capacitat interpretativa.

La colombiana ja va donar pistes de per on anirien els trets els següents minuts que ella i Pablo Motos compartirien plató: "No sé què tinc. Tinc jet lag, menopausa, alguna cosa que no és covid, com una petita grip... M'ha passat de tot, així que porta't bé amb mi". Però l'actriu va respondre amb rapidesa a les preguntes insubstancials que Motos plantejava a l'actriu amb certa condescendència. "Has begut molt aquestes festes?", va preguntar l'entrevistador a la nominada a un premi Emmy i als Globus d'Or. "Menys del que m'agradaria", va contestar.

Intentant buscar la complicitat del públic, que feia una estona que només ovacionava les respostes de Vergara, va preguntar: "Hi ha una cosa que m'han posat a la documentació, però suposo que és mentida: ets rossa natural". Ràpidament, l'actriu va rebotar la pregunta a l'entrevistador. "Home, ara em tenyeixo, tinc 51 anys. Tu també vas néixer amb aquests cabells?", va respondre l'actriu assenyalant els cabells blancs del presentador. Desarmat, va optar per ensabonar-la: "No et diré com ets de guapa als teus 51 anys". "No passa res: ja aplaudeixen ells", va tornar Vergara sense pensar-s'ho ni un segon, i, de nou, va tornar l'aclamació del públic. Tampoc li va funcionar a Motos aquest intent.

Muntatge de l'entrevista de Pablo Motos a Sofía Vergara de l'APM

Els vídeos de l'entrevista, eliminats de les xarxes

L'entrevista ha tingut un gran impacte a les xarxes després que alguns usuaris fessin mofa del comportament del presentador i de la vehemència de l'entrevistada, que no va dubtar en cap moment a etzibar respostes àcides en un dels programes amb més audiència a Espanya. De fet, el programa de l'APM va realitzar un muntatge amb diferents talls de l'entrevista que va arribar a tenir tres milions de visites a X en poc més de 24 hores. Però el vídeo publicat des del perfil del programa de TV3 ha estat eliminat de la plataforma social perquè el programa El Hormiguero va denunciar a X la difusió de vídeos on el presentador surt mal parat de l'entrevista.

Després dels intents constants d'intentar tenir el control de l'entrevista, Motos va decidir finalment preguntar pel motiu pel qual havien citat l'actriu: l'estrena de la sèrie de Netflix Griselda, la història real d'una de les narcotraficants més destacades de Colòmbia en el tràfic de cocaïna, i a qui Vergara representa. Motos va assegurar que havia vist tota la sèrie, una afirmació que va fer dubtar a la nominada als Emmy: "Vols dir que tota, tota?" "Tota, tota. Des del principi fins al final", va respondre. Però segons més tard s'equivocava amb el nom de la protagonista. "M'agrada veure si estàs atenta", va dir ja amb el cap mirant a terra.

S'havien acabat les estratègies de Motos, només quedava deixar de respondre i començar a replicar en to burleta a l'entrevistada. "Com dius Modern family?", i tot seguit va intentar imitar el seu accent, el d'una persona que des que és adolescent viu a Miami i que va interpretar durant 11 anys el paper de Gloria a la sitcom nord-americana. "Ho dic malament? Clar, saps més anglès que jo", va contestar l'actriu. "Quantes nominacions a l'Emmy tens als Estats Units? Quantes vegades t'han nominat als Golden Globes?", va rematar la convidada.

- Per què tan elegant Homer?

- Sofia Vergara ha enfonsat a Pablo Motos en directe de l'Hormiguero pic.twitter.com/Lm2sWirKDf — Lucía A. (@lurssia) 9 de enero de 2024

Ara bé, hi va haver una pregunta que la intèrpret, amb més de 30 anys a la indústria, no va voler respondre. "T'han pagat més que a Modern family?", va preguntar Motos en referència al sou a la nova sèrie que protagonitza. Però la de Barranquilla no va voler respondre: "No et contestaré això".