239 científics asseguren que el coronavirus es transmet per l'aire

Un grup de 239 científics de 32 països han publicat aquest dilluns una carta en què asseguren que els estàndards de distància física davant de la pandèmia del covid-19 són "insuficients" i demana a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que es prengui més seriosament la investigació sobre la transmissió aèria del virus.

La missiva, avançada aquest cap de setmana als diaris The New York Times i The Washington Post i publicada avui a la revista científica Clinical Infectious Diseases, demana a la comunitat mèdica i als organismes internacionals reconèixer els riscos de transmissió del coronavirus més enllà dels dos metres establerts com a distància de seguretat en la majoria de països.

"Fem una crida a la comunitat mèdica i a les organitzacions internacionals i nacionals a reconèixer el potencial d'extensió aèria del covid-19", apunten els experts, que assenyalen específicament l'OMS per no "reconèixer la transmissió aèria" a excepció de certs procediments en hospitals, informa Efe.

Una gota en una habitació

L'advertència col·lectiva, liderada per la professora i exassessora de l'OMS Lidia Morawska, assegura que "en velocitats interiors típiques, una gota de cinc microns [1 micró és la milionèsima part d'un metre] viatja desenes de metres", de manera que cobreix la totalitat d'una habitació de dimensions mitjanes.

Els científics, que inclouen experts en epidemiologia, virologia o física de fluids, es basen en investigacions sobre casos de "supercontagi" del virus SARS-CoV-1, responsable de l'epidèmia de la SARS del 2003, però també del SARS-CoV-2, causant de l'actual pandèmia de coronavirus i responsable de més de mig milió de morts a tot el món.

"El problema és especialment agut en interiors o espais tancats, particularment en aquells amb aglomeracions i ventilació inadequada relativa al nombre d'ocupants i durant períodes d'exposició extensos", expliquen els experts. "Hi ha un significatiu potencial d'exposició per inhalació als virus per gotes respiratòries microscòpiques. Entendre la transmissió de les malalties respiratòries infeccioses en llocs tancats requereix experts en diferents àrees de la ciència i l'enginyeria", afegeixen.

Benedetta Allegranzi, la responsable tècnica del control de la infecció de l'OMS, va dir que les evidències del virus que es propagava per l'aire no eren convincents, però els científics de la carta asseguren que tampoc no n'hi ha que no sigui possible. En aquest sentit, Mary-Louise McLaws, membre del comitè i epidemiòloga de la Universitat de Nova Gal·les del Sud, a Sydney, sosté en declaracions al New York Times que és una bona teoria però que és conscient que "provocarà un enorme sacseig en el control de la infecció".