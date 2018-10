Alarma a la UE per l’assassinat d’una altra periodista

La violació i el brutal assassinat d’una mediàtica periodista búlgara, Viktoria Marinova, dissabte a la ciutat de Ruse, al nord de Bulgària, ha generat una onada d’indignació a Europa. I també ha fet saltar les alarmes a la Unió Europea, que va recordar que es tracta del tercer homicidi d’un periodista als països de la UE en menys d’un any.

Ahir, la Comissió Europea, que va condemnar el cas, va exigir a les autoritats del país que clarifiquin, com més aviat millor, si l’assassinat està relacionat amb la seva feina com a periodista d’investigació en un programa de televisió. Marinova, de 30 anys, va ser trobada morta en un parc d’aquesta ciutat, amb senyals d’haver sigut violada, colpejada i estrangulada, només una setmana després que el seu programa emetés notícies relacionades amb una investigació sobre frau de fons europeus per part d’una empresa privada.

Malgrat que encara no s’ha demostrat que el motiu de l’atac sigui la seva activitat professional -les autoritats búlgares no descarten cap hipòtesi, tampoc que l’autor fos una persona desequilibrada que l’escollís aleatòriament-, el mateix portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, va recalcar ahir en roda de premsa que la UE “ha de garantir que els periodistes estiguin segurs i que segueixin amb les seves valuoses contribucions a les societats democràtiques”. Altres representants europeus, com el vicepresident de la Comissió, Frans Timmermans, o la comissària europea de Justícia, Vera Jourová, també van expressar la seva “commoció”. El crim de Bulgària se suma al de la periodista Daphne Caruana Galiza a Malta el desembre passat i al del periodista Jan Kuciak a Eslovàquia al febrer. Tots dos havien investigat casos de corrupció dels seus respectius països.

Protegir els periodistes

No és el primer cop que aquesta realitat fa saltar les alarmes de la institució europea. En el seu últim discurs de la Unió, a principis de setembre, el president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, ja hi va fer referència. “Haurem de protegir millor els nostres periodistes, que també són actors importants de la nostra democràcia”, va assenyalar Juncker, que va lamentar que avui “massa periodistes són intimidats, atacats i, fins i tot, assassinats”.

Mentrestant, qui també s’ha pronunciat arran del cas de Marinova ha sigut l’organització mundial Reporters Sense Fronteres, que vetlla per la seguretat dels professionals de la comunicació. El secretari general de l’entitat -que considera Bulgària el país de la UE amb menys llibretat de premsa- també va demanar al país europeu que “faci una investigació seriosa i exhaustiva per identificar els autors de l’homicidi” i que “protegeixi els companys de Marinova que van treballar amb ella en aquesta investigació”.

Sense rastre del periodista saudita

Mentrestant, la desaparició de Jamal Khashoggi, un conegut periodista saudita crític amb el règim del seu país, està donant la volta al món. El rastre de Khashoggi es va perdre fa una setmana després que entrés al consolat de l’Aràbia Saudita d’Istanbul. Des de llavors, la hipòtesi que hauria sigut assassinat a l’interior de l’edifici per un equip de professionals enviat pel règim agafa cada cop més força. De fet, Turquia ahir va demanar permís per escorcollar la seu diplomàtica saudita.