Alemanya busca a contrarellotge poder fer 200.000 tests de coronavirus diaris

A principis d’aquesta setmana, un informe estratègic del ministeri de l’Interior alemany apuntava que a finals d’abril Alemanya vol fer 200.000 tests de coronavirus al dia. Els científics i experts es van posar les mans al cap, però de seguida van començar a estudiar com aconseguir-ho. No hi ha dades definitives de quants tests es fan al país perquè es manté amb cert secretisme quants laboratoris hi estan implicats. Els mitjans alemanys calculen que es fan entre 300.000 i 500.000 tests setmanals en més de 86 laboratoris, que analitzen els resultats. A principis de març, n'eren 84.000 setmanals.

L’Associació Federal de Metges del Servei de Salut Pública ha reaccionat amb escepticisme als objectius del govern alemany: falten màquines, reactius, personal i roba de protecció. La presidenta de l’associació, Ute Teichert, considera "impracticables a Alemanya" els 200.000 tests diaris.

Per poder donar resposta a aquesta voluntat política, empreses i experts estan treballant a contrarellotge, ja que s’espera que el pic de les infeccions arribi d’aquí una setmana. Amb tot el govern ha anunciat que prorroga les mesures restrictives en vigor fins després de les vacances escolars de Setmana Santa que acaben el 19 d'abril. Aquell dia s'analitzarà l'eficàcia de les limitacions amb els lands si cal revisar-les. La cancellera Angela Merkel ha assegurat que l'actual situació és "una situació difícil per a tothom" però ha insistit a demanar la població a no fer viatges per oci.

L’Institut Robert Koch, una de les referències científiques del país en la crisi del coronavirus, ha anunciat que millorarà la distribució dels tests pel territori, ja que en algunes zones en falten i en altres sobren mans i recursos. S’està mirant d’ampliar el nombre de laboratoris usant-ne de veterinaris i d'industrial. Més problemàtic és aconseguir incrementar la producció de roba protectora i de reactius de laboratori.

Corea del Sud ha controlat l’expansió del coronavirus amb tests massius, però també amb aplicacions de mòbil. Alemanya vol seguir aquest exemple, aplicat també a Singapur. L’exèrcit alemany ha començat a provar una aplicació de mòbil basada en la plataforma PEPP-PT i en la lectura d'algoritmes que permet alertar si algú ha estat en contacte amb algú infectat en les últimes dues setmanes.

Els defensors de la protecció de dades estan examinant l’aplicació, que en principi no enviaria les dades a les autoritats sanitàries, sinó que donaria llibertat a l’usuari de descarregar-se l’aplicació i enviar després els resultats a les autoritats voluntàriament.

El ministre de Sanitat alemany, Jens Spahn (CDU), va ser centre de les crítiques perquè va proposar que es pogués localitzar els infectats de coronavirus a través del mòbil; el ministre de l’Interior, Horst Seehofer (CSU), ja ha dit que no hi ha “cap més remei que usar el big data i el location tracking" per combatre la infecció. Amb l’aplicació es podrien fer tests a persones que potencialment tenen més probabilitat d’haver estat infectades. Segons els experts, aquesta aplicació només pot ser útil si la utilitzen tres quartes parts dels usuaris de smartphones.

Per incrementar el nombre de tests diaris, es preveu augmentar també els punts de tests a conductors. Empreses tecnològiques com l’alemanya Bosch estan acabant de perfilar un aparell de la mida d'una màquina de cafè que ha de permetre fer tests amb resultats en menys de dues hores i mitja aquest mes. Ara, des que es fa el test fins que es rep la resposta passen entre 24 i 48 hores.

Excés de dades i informació

En l’opinió pública el debat és fins a quin punt hi ha una sobreinformació al voltant del coronavirus. El viròleg Christian Drosten, de l’Hospital de la Charité a Berlín, s’ha convertit amb els seus podcasts en un dels gurus sobre el coronavirus a Alemanya, i aquesta setmana ha anunciat que es retira dels mitjans per com s’està instrumentalitzant els científics i per com se’ls carrega els pes de les decisions. El detonant va ser una carta que va rebre en què se l’acusava del suïcidi del ministre de Finances de la regió de Hessen, a causa suposadament de la pressió que rebia per les conseqüències de l’actual crisi.

Des de casa seva, on està passant la quarantena, la cancellera Angela Merkel (CDU) s'ha reunit aquest dimecres per videoconferència amb els presidents de les regions federals per revisar les mesures actuals contra el coronavirus. Excepte a les regions de Baviera i Saarland, a la resta del país no hi ha l’absoluta prohibició de sortir de casa. A Alemanya han mort més de 770 persones com a conseqüència de la covid-19 i en les últimes 24 hores s'han diagnosticat 5.500 nous positius.